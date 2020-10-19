Про це в інтерв’ю “Радіо Свобода” повідомив заступник міністра охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

“Він закуплений державним підприємством “Медичні закупівлі України”. І зараз він транспортується на територію України, тому найближчим часом з’явиться. Так, це препарат, який першим показав, що при його застосуванні зменшується тривалість перебування людини на стаціонарному лікуванні й зменшується кількість летальних випадків”, – зазначив Ляшко.

Раніше повідомлялося, що Всесвітня організація охорони здоров’я провела низку досліджень з метою підтвердження ефективності відомих препаратів проти коронавірусу типу COVID-19.

Так, схеми застосування “Ремдесивіру”, “Гідроксихлорохіну”, “Лопінавіру/Ритонавіру” та “Інтерферону” мали незначний вплив на 28-денну смертність або перебіг COVID-19 у госпіталізованих пацієнтів. Іншими словами, ці препарати неефективні в боротьбі з вірусом типу COVID-19.

Станом на 16 жовтня науково доведена ефективність лише одного препарату проти коронавірусу COVID-19 для пацієнтів з важкою формою хвороби. На цей час це Дексаметазон.

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів України виділив 46 811,5 тисячі гривень на закупівлю препарату “Ремдесивір”. В МОЗ заявляли, що цей імуноглобулінний препарат необхідний для пацієнтів з важкою формою коронавірусу.