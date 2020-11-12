Препарат від раку AstraZeneca не ефективний у лікуванні COVID-19

Препарат для лікування раку крові AstraZeneca Calquence не зміг поліпшити показники виживання та запобігти легеневій недостатності у пацієнтів, ушпиталених із симптомами COVID-19.

Про це заявив виробник препарату, посилаючись на результати досліджень середньої стадії, інформує Reuters.

Компанія AstraZeneca назвала результат дослідження ефективності препарату “невтішним”. Однак компанія продовжує клінічні випробовування кандидата у вакцини проти коронавірусу. Результатів поки нема, але вчені не зупиняються.

Вважається, що пацієнти з важкими симптомами COVID-19 страждають від надмірної реакції імунної системи, відомої як цитокінова буря. AstraZeneca мала на меті перевірити, чи може препарат Calquence, який пригнічує певні елементи імунної системи, нормалізувати цю імунну відповідь.

У компанії зазначили, що дані цих випробовувань не впливають на дозвіл лікування раку крові цим препаратом.

Препарат, який вже використовується для лікування деяких видів раку крові, схвалений для лікування дорослих пацієнтів із хронічним лімфолейкозом у США та ряді інших країн.

AstraZeneca є однією з основних компаній, які працюють над створенням вакцини проти коронавірусу.