Препарати для лікування COVID-19, створені на основі двох типів антитіл, показали ефективність проти широкого спектра варіантів коронавірусу в дослідженні на тваринах (мишах і хом'яках).

Про це повідомляє агентство Reuters і Медична школа Вашингтонського університету в Сент-Луїсі.

Нові випробування показують, що багато препаратів, які створені на основі комбінації двох антитіл, ефективні проти широкого спектра різновидів коронавірусу. Крім того, комбіновані методи лікування, скоріше за все, запобігають виникненню стійкості до ліків.

У ході дослідження на мишах і хом’яках були протестовані всі комбіновані препарати, а також лікарські засоби на основі одного антитіла, вже дозволені до екстреного застосування американським Управлінням з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) або оцінювані на пізніх стадіях клінічних випробувань, проти групи нових варіантів SARS-CoV-2.

Результати дослідження, опубліковані 21 червня в журналі Nature, свідчать про те, що препарати для лікування COVID-19, які складаються з двох антитіл, часто зберігають свою ефективність проти різновидів вірусу навіть тоді, коли дослідження in vitro показують, що одне з двох антитіл частково або повністю втратило здатність до нейтралізації різновидів COVID-19.

“Ми знали, як ці антитіла поводяться in vitro, але ми не призначаємо людям ліки, ґрунтуючись тільки на даних клітинних культур. Коли ми провели дослідження на тваринах, нас чекали деякі сюрпризи. Певні комбінації діяли краще, ніж ми припускали, спираючись на дані in vitro. І не було виявлено жодної лікарської стійкості до комбінацій у всіх різних варіантах. Нам доведеться продовжувати стежити за ефективністю терапії антитілами в міру появи нових варіантів, але, швидше за все, комбінована терапія буде необхідна для лікування інфекцій, викликаних цим вірусом”, – сказав професор молекулярної мікробіології, патології й імунології Майкл С. Даймонд.

Так звані моноклональні антитіла імітують ті, які виробляються організмом для боротьби з вірусом, що викликає COVID-19. Терапія антитілами дозволяє обійти більш повільний й іноді менш ефективний процес вироблення організмом власних антитіл. На момент початку цього дослідження FDA дозволило використання двох комбінованих препаратів з двома антитілами й одного препарату з одним антитілом для екстреного застосування. Управління з санітарного нагляду відкликало дозвіл на терапію одним антитілом, бамланівімабом (bamlanivimab), у квітні на тій підставі, що він не був ефективний проти варіантів, які циркулювали тоді. У травні FDA дозволило застосування одного антитіла сотровімаб (sotrovimab) як терапії коронавірусу.

В цілому, дослідники оцінили антитіла, дозволені FDA і вироблені компаніями Eli Lilly, Regeneron і Vir Biotechnology/GlaxoSmithKline, а також антитіла, які знаходяться в стадії клінічних випробувань, що розробляються AbbVie, Vir і AstraZeneca.

У панель були включені мутації, виявлені в трьох з чотирьох варіантів, які були названі Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ) “варіантами, що викликають занепокоєння” – Альфа (вперше виявлений у Великобританії), Бета (Південна Африка) і Гамма (Бразилія), а також новий варіант з Індії – Дельта. Вони також протестували варіанти з Нью-Йорка і Каліфорнії. Дослідники використовували суміш зразків вірусу, спочатку отриманих від людей інфікованих COVID-19, і лабораторних штамів, генетично модифікованих з урахуванням ключових мутацій.

Вчені проаналізували антитіла у хом’яків і двох ліній мишей. Спочатку вони давали тваринам антитіла – по одному або в тих же комбінаціях, в яких їх дають для лікування пацієнтів, – за день до зараження одним з варіантів вірусу. Дослідники стежили за вагою тварин протягом шести днів, а потім виміряли кількість вірусу в їхньому носі, легенях й інших частинах тіла.

Хоча деякі окремі антитіла виявляли знижену здатність нейтралізувати варіанти вірусу в чашці або не виявляли її зовсім, низькі дози більшості комбінацій антитіл захищали від захворювання, викликаного багатьма варіантами. Дослідники провели секвенування зразків вірусів, отриманих від тварин, і не виявили ознак стійкості до ліків у вірусів, отриманих від тварин, яким давали комбіновані препарати.

“Подвійна терапія, схоже, запобігає появі стійких вірусів. Стійкість виникала при деяких монотерапії, але ніколи при комбінованої терапії”, – сказав співавтор дослідження Жакки Бун.

Оскільки препарати на основі антитіл проти COVID-19 в основному використовуються для лікування вже інфікованих людей, дослідники також оцінили, наскільки добре працюють комбінації антитіл, якщо їх вводити після зараження бета-варіантом.

Саме він був обраний тому, бо в лабораторних експериментах було показано, що він найчастіше уникає нейтралізації й володіє найбільшою стійкістю до вакцин проти COVID-19.

Коктейлі антитіл, що відповідають препаратам AstraZeneca, Regeneron і Vir, були ефективні в зниженні захворюваності, викликаної варіантом Гамма; препарат від AbbVie захищав лише частково, а препарат від Lilly взагалі не показав ефективності.

“У майбутньому буде корисно зрозуміти, як будуть поводитися ці моноклональні антитіла в міру появи нових варіантів. Нам необхідно продумати й створити комбінації антитіл, щоб зберегти здатність лікувати це захворювання. І потрібно буде стежити за резистентністю – хоча, на мій погляд, використання специфічних комбінацій зробить цю проблему менш актуальною”- сказав Майкл С. Даймонд.