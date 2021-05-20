Захід напередодні анонсували в преслужбі Офісу президента.

Глава держави зустрінеться з журналістами на території ДП “Антонов” у Києві у другу річницю своєї каденції.

Як відомо, в 2019 році Володимир Зеленський вступив на посаду глави держави саме 20 травня.

Початок прес-конференції запланований на 12:00.

На Банковій зазначили, що “у зв’язку з карантинними вимогами можливе обмеження кількості представників ЗМІ, які візьмуть участь у заході”.

Водночас прес-конференція транслюватиметься онлайн у соцмережах та на офіційних сторінках Офісу президента.