Захід напередодні анонсували в преслужбі Офісу президента.
Глава держави зустрінеться з журналістами на території ДП “Антонов” у Києві у другу річницю своєї каденції.
Як відомо, в 2019 році Володимир Зеленський вступив на посаду глави держави саме 20 травня.
Початок прес-конференції запланований на 12:00.
На Банковій зазначили, що “у зв’язку з карантинними вимогами можливе обмеження кількості представників ЗМІ, які візьмуть участь у заході”.
Водночас прес-конференція транслюватиметься онлайн у соцмережах та на офіційних сторінках Офісу президента.
- У Комітеті виборців України (КВУ) проаналізували виконання “стадіонних обіцянок” Володимира Зеленського, які він назвав під час дебатів на НСК “Олімпійський” 19 квітня 2019 року. Так, більшість обіцянок Зеленського не було виконано.
- В “Слузі народу” заявляли, що політсила проситиме Володимира Зеленського балотуватися на другий термін. В Офісі президента при цьому повідомили, що питання про балотування Зеленського “взагалі не вирішене”.
- Водночас більш ніж половина українців (57,1%) не підтримують ідею висування чинного президента України Володимира Зеленського на другий термін. Про це свідчать результати спільного загальнонаціонального дослідження, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) і центром соціологічних досліджень SOCIS з 11 по 16 лютого 2021 року.
- 42% українців назвали президента України Володимира Зеленського головним розчаруванням 2020 року. Про це свідчать дані опитування соціологічної служби Центру Разумкова.