У п’ятницю, 28 січня, президент України Володимир Зеленський у Києві відповідав на запитання закордонних ЗМІ.

#Букви зібрали ключові тези пресконференції.

Україна ніколи не буде в НАТО.

Президент України Володимир Зеленський закликав іноземних лідерів до відвертості. Зокрема, відкрито сказати, що Україна ніколи не буде в НАТО. Зазначивши також, що його політику керування державою “плутають з іншим президентом”.

Для стабілізації України знадобиться щонайменше 5 мільярдів доларів.

За словами президента, для стабілізації економіки України знадобиться близько 4-5 млрд доларів, на меншу цифру він не розраховує. Також Зеленський наголосив, що у питанні інвестицій або фінансових гарантій від західних партнерів важлива не стільки пропонована сума, скільки впевненість решти країн у стійкості економіки України.

Між президентом Сполучених Штатів Америки й президентом України Немає непорозумінь.

За словами Зеленського Байден глибоко розуміє, що відбувається в Україні, як і він глибоко розуміє, що відбувається у Сполучених Штатах Америки.

Через паніку Україна може втратити економіку.

Володимир Зеленський заявив, що ймовірність нападу з боку Росії висока, однак через паніку Україна може “втратити економіку”, але перш за все – люди.

Евакуація дипломатів іноземних держав.

Володимир Зеленський сказав що він негативно сприймає евакуацію дипломатів іноземних держав на тлі агресії РФ. Але як зазначив президент він не має права говорити, що це помилка урядів шанованих держав.

Росія уникає конструктивних перемовин.

Зеленський прокоментував запрошення для обговорення двосторонніх відносин Міністра закордонних справ Російської Федерації Сергія Лаврова, зазначивши, що це “тупо цинізм хай левел”. Він наголосив, що погодиться на переговори, якщо вони матимуть сенс, додавши, що він не боїться будь-якого формату зустрічей.

Політична мотивованість у справі Порошенка.

За словами президента, чимало українських політиків дбають про власні інтереси й займаються розколом держави. Також він назвав деяких політиків “нащадками процесів, які були в радянські часи”

Блокування зброї ФРН.

Зеленський прокоментував позицію ФРН стосовно ненадання оборонної зброї Україні. На його думку, дуже важливо допомагати коли це потрібно, адже це серйозний сигнал і виклик. І якби Росія напала б на Німеччину – українці допомогли б.