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Пресконференція Зеленського: за спиною президента поставили блискучий «Руслан», але без коліс та двигунів

У четвер, 20 травня, президент України Володимир Зеленський проводить пресконференцію в ДП “Антонов”.

Четвер, 20 травня 2021, 14:01

Про це повідомляють #Букви.

Зеленський спілкується із представниками преси в ангарі, де стоїть недобудована “Мрія”, літак “Руслан” та Ан-178.

Зокрема, за спиною президента поставили блискучий літак “Руслан”. Доволі символічно, що у лайнера відсутні основні структурні елементи, зокрема двигуни та колеса.

Раніше анонсувалася пресконференція президента України Володимира Зеленського. Перед подією на місці проведення вишикувались у чергу журналісти.

  • Під час пресконференції Зеленський заявив, що одним із пріоритетів його роботи – це побудувати країну без олігархів.
  • Також Зеленський анонсував проведення великого військового параду з нагоди святкування 30-річчя Незалежності України.
  • Президент Володимир Зеленський не зміг прямо відповісти, чи очікувати введення санкцій проти олігархів Ігоря Коломойського та Дмитра Фірташа.
  • Раніше Зеленський оцінив ймовірність того, що у його команді з’являться Юлія Тимошенко, Арсеній Яценюк та Володимир Гройсман.
Теги: Володимир Зеленський, ДП Антонов, літак, Руслан

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