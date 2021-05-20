Пресконференція Зеленського: за спиною президента поставили блискучий «Руслан», але без коліс та двигунів

У четвер, 20 травня, президент України Володимир Зеленський проводить пресконференцію в ДП “Антонов”.

Про це повідомляють #Букви.

Зеленський спілкується із представниками преси в ангарі, де стоїть недобудована “Мрія”, літак “Руслан” та Ан-178.

Зокрема, за спиною президента поставили блискучий літак “Руслан”. Доволі символічно, що у лайнера відсутні основні структурні елементи, зокрема двигуни та колеса.