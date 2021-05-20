Пресконференція Зеленського: за спиною президента поставили блискучий «Руслан», але без коліс та двигунів

Про це повідомляють #Букви.
Зеленський спілкується із представниками преси в ангарі, де стоїть недобудована “Мрія”, літак “Руслан” та Ан-178.
Зокрема, за спиною президента поставили блискучий літак “Руслан”. Доволі символічно, що у лайнера відсутні основні структурні елементи, зокрема двигуни та колеса.
Раніше анонсувалася пресконференція президента України Володимира Зеленського. Перед подією на місці проведення вишикувались у чергу журналісти.
- Під час пресконференції Зеленський заявив, що одним із пріоритетів його роботи – це побудувати країну без олігархів.
- Також Зеленський анонсував проведення великого військового параду з нагоди святкування 30-річчя Незалежності України.
- Президент Володимир Зеленський не зміг прямо відповісти, чи очікувати введення санкцій проти олігархів Ігоря Коломойського та Дмитра Фірташа.
- Раніше Зеленський оцінив ймовірність того, що у його команді з’являться Юлія Тимошенко, Арсеній Яценюк та Володимир Гройсман.