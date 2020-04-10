Екссекретар РНБО України Олександр Турчинов вважає, що переслідування Тетяни Чорновол за події, що відбувалися 18 лютого 2014 року - це спроба переписати історію України, зганьбити і принизити Революцію Гідності.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

“Небезпека реваншу. Я ніколи не забуду, що відбувалося в Києві 18 лютого 2014 року. Влада, що збожеволіла, намагалася втопити в крові Революцію Гідності. Патріотів убивали на Інститутській, добивали поранених металевими прутами в Маріїнському парку. Ввечері проти неозброєних захисників Майдану кинули всіх зібраних в Києві силовиків, оголосивши для прикриття вбивств так звану антитерористичну операцію. Вони підпалили Будинок профспілок, де розташовувався наш Штаб опору, розстрілювали та закидували Майдан гранатами”, – розповів Турчинов.

Він нагадав, що того дня було вбито 28 учасників протесту, величезна кількість людей дістали важкі поранення і травми.

“Тоді, в облозі на Майдані, нас залишалося не так багато, але ми вистояли і перемогли. В ті страшні часи з нами була і Тетяна Чорновол, яка, одужавши після страшних побоїв, одразу стала у стрій”, – додав він.

За словами Турчинова, переслідування Тетяни Чорновол за події, що відбувалися 18 лютого 2014 року (сьогодні в неї вдома з цього приводу відбулися обшуки) – це намагання переписати історію України, спаплюжити та принизити Революцію Гідності, перемогу і здобутки якої визнав увесь цивілізований світ.