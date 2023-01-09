Пресофіцерка південного регіонального управління Державної прикордонної служби Іванна Плантовська на своїй сторінці у соцмережі опублікувала світлини з відпочинку у столиці Франції. Такий вчинок викликав обурення частини українців, тож у ДПСУ запевнили, що ухвалять відповідні рішення.

Про це повідомляють #Букви.

Оскільки Плантовська закрила доступ до соцмережі, збережені світлини оприлюднив адвокат Максим Журавльов.

У коментарі “УНІАН” речник ДПСУ Андрій Демченко зазначив, що не має права коментувати особисте життя прикордонників. Водночас наголосив, що “прикро”, коли багато бійців ДПСУ захищають Україну зі зброєю в руках і гинуть за країну, є співробітники відомства, які хваляться своїм особистим життям. Він назвав таку поведінку “неприпустимою” під час війни.

Він запевнив, що керівництво ДПСУ ухвалить рішення, які стосуватимуться подальшого проходження Плантовською служби та виконання обов’язків. Демченко зауважив, що рішення приймуть у межах норм законодавства.

Згодом у мережі опублікували подробиці відносно начальника Плантовської – Сергія Мула.

Кандидат психологічних наук Віктор Юрченко зауважив, що Сергій Мул не лише генерал-майор, а й доктор психологічних наук. Проте Юрченко, який є співавтором не одного посібника з психології, 35 років попрацював у системі вищої освіти жодного разу навіть не натрапив на це ім’я у психологічній науці.

Протягом 2022 року пресофіцерка оприлюднювала також інші фото з низки поїздок.

Проте, станом на 2015 рік Плантовська навчалася в Національній академії державної прикордонної служби імені Богдана Хмельницького.

Вже перебуваючи на посаді, вона регулярно оприлюднювала дописи, які стосуються діяльності прикордонників та публікувала фото у військовій формі.