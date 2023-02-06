Про це #Буквам повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

Нещодавно Іванна Плантовська, яку перевели з Одеси у Житомирський прикордонний загін, знову втрапила у скандал. У коментарях під своєю фотографією вона висміяла тих, у кого “нема грошей”, заявивши, що їм до неї – “як до неба рачки”. Слова та фото жінки обурили користувачів соцмереж.

У коментарі #Буквам Андрій Демченко наголосив, що світлина Плановської та її коментарі були зроблені “вже поза межами рядів ДПСУ”. Деталей про те, є військовозобов’язаною вона чи ні, речник Державної прикордонної служби України не знає.