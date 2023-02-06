Про це #Буквам повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.
Нещодавно Іванна Плантовська, яку перевели з Одеси у Житомирський прикордонний загін, знову втрапила у скандал. У коментарях під своєю фотографією вона висміяла тих, у кого “нема грошей”, заявивши, що їм до неї – “як до неба рачки”. Слова та фото жінки обурили користувачів соцмереж.
У коментарі #Буквам Андрій Демченко наголосив, що світлина Плановської та її коментарі були зроблені “вже поза межами рядів ДПСУ”. Деталей про те, є військовозобов’язаною вона чи ні, речник Державної прикордонної служби України не знає.
- Пресофіцерку Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Іванну Плантовську, яка демонструвала у соцмережах свій відпочинок за кордоном, перевели у житомирський загін на посаду, не пов’язану із комунікацією.
- Начальника управління патрульної поліції у Львівській області Романа Пилипенка відсторонили від виконання службових обов’язків через те, що ймовірно подарував своїй дівчині перепустку на проїзд площею Ринок у Львові, що є пішохідною зоною. Наразі призначено службове розслідування.
- Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у період мобілізації та під час воєнного стану державні службовці виїжджатимуть за межі України виключно у відрядження. Рішення РНБО стосується всіх посадових осіб центральної влади, різних інших рівнів місцевої влади.