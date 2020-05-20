Сьогодні, 20 травня, на території Маріїнського палацу в центрі Києва проходить підсумкова пресконференція президента Володимира Зеленського.

#Букви зібрали ключові тези пресконференції.

Нагадаємо, що рівно рік тому пройшла інавгурація президента Зеленського.

За день до пресконференції в Маріїнському парку підстригли газон, а сьогодні з самого ранку накрапав дощ. Варто зазначити, що організатори не передбачили навіси на випадок, якщо піде дощ.

На початку пресконференції Зеленський звернув увагу на те, що акредитували не всіх журналістів. Він запропонував наступного разу, щоб журналісти самі запропонували формат спілкування.

Відновлення роботи транспорту і дитячих садів

За словами Зеленського, з 22 травня почне працювати громадський міський їм приміський транспорт. Міжобласний транспорт поки працювати не буде. З 25 травня запрацюють дитячі сади. Він підкреслив, що статистика з коронавірусів в Україні не така страшна.

Іпотека під 10%

Зеленський вже рік бореться за те, щоб в Україні іпотека була під 10%. “Тому найближчим часом вперше за багато років у нас буде іпотека для кожного громадянина під 10%”, – сказав президент Зеленський.

Розведення на фронті

“Що стосується ділянок розведення – ніякі ділянки не розводилися, бо не було зустрічей в Мінську”, – сказав Зеленський. Він підкреслив, що Мінську групу треба перезавантажити.

Нормандський формат

Щодо зустрічей у Нормандському форматі після карантину, то, за словами Зеленського, з Росією потрібно зустрічатися і говорити.

“Відразу після COVID-19 у нас має відбутися в нормандської форматі … Треба говорити, треба домовлятися, я готовий до будь-якого формату. Мені все одно”, – сказав Зеленський.

Мир на Донбасі

За словами Зеленського – “просто перестати стріляти” – це складний процес. “Я ніколи не закликав, щоб наша армія не відповідала … Я хотів показати всьому світу, що у нас сильна армія, але ми не провокуємо, ми захищаємо свою країну”, – заявив Зеленський.

А ще він заявив, що на Донбасі є і російські військові, і російські громадяни.

Зеленський поскаржився на кадровий голод

Зеленський заявив, що жодного кума або військового друга я не призначив.

“У нас кадровий голод в країні. Я не можу знайти зараз хорошого міністра культури. Ми разом з прем’єром шукаємо … Нам дуже складно знайти міністра освіти. Нам дуже складно знайти міністра енергетики…” – підкреслив Зеленський.

Зеленський вважає, що став “вироком Порошенку”

“Що стосується вироку Порошенку – я впевнений в цьому. Думаю, все ще попереду … Думаю, вони так керували державою, що їх чекає дуже багато різних пригод і вироків”, – заявив президент країни.

“Плівки Деркача”

Щодо аудіозапису розмови п’ятого президента Петра Порошенка з екс-віце-президентом США Джо Байденом, то Зеленський відповів наступне: “Реагувати повинні прокуратура, правоохоронні органи. Я знаю, що Генпрокурор ще вчора зареєструвала кримінальне провадження через депутата Деркача … Я знаю, що це можуть кваліфікувати як держзраду”.

Зеленський обіцяє побудувати всі мости

За його словами, необхідно 3 мільярди гривень. За 2-2,5 року побудують міст в Запоріжжі.

Тільки в Івано-Франківській області 1900 мостів.

Зеленський про медреформу

“Первинку” зробили і вона дуже непогана … Але коронавірус показав – не вийшло … Ця реформа не для людей, не для лікарів – вона ні для кого”.

За його словами, а така установа, як “Охматдит” має бути в кожній області.

Державні дороги

Президент Володимир Зеленський заявив, що до кінця його каденції на посаді глави держави, в країні добудують всі державні дороги.

Зеленський про повернення чиновників часів Януковича

За його словами, деякі чиновники часів президента-втікача Віктора Януковича повернулися до управління країною, бо не знайшлося інших професіоналів на ці посади.

Зеленський подумає про другий термін

Володимир Зеленський не виключає того, що буде балотуватися на другий термін, за умови підтримки народу.

Як відомо, під час передвиборчої кампанії Зеленський заявляв, що йде тільки на один термін.

Кінець епохи бідності 100% не настав

Епоха бідності не закінчилася: “Я на 100 відсотків можу сказати, що епоха бідності в Україні не закінчилася. Як вона може закінчитися, коли криза в світі, коли ви отримали (від попередника, – ред.) бідну країну”.

Справи Гандзюк і Шеремета

У справі чиновниці Катерини Гандзюк Зеленський обіцяє шукати замовників, а у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета – відповідальний Арсен Аваков.

“Моя відповідальність, єдина, знайти вбивць і посадити до в’язниці. А якщо знайшли не тих людей і протримали у в’язниці, то всі, хто це зробив, повинні понести відповідальність. Це і є президент”, – сказав Зеленський.

Зеленський про плівки Єрмака

Президент заявив, що вже знає відповіді слідства по плівкам Андрія Єрмака.

“Що стосується пана Єрмака, для мене це марна справа. Я знаю, хто проводив ці записи. Я знаю, для чого. Я знаю, хто шантажував цими записами, хотів шантажувати мене особисто, щоб я зняв Єрмака”, – заявив він.

Зеленський розповів, що може запропонувати олігархам

Володимир Зеленський заявив, що олігархи не можуть на нього тиснути, але він має право запропонувати їм рівні правила ведення бізнесу по закону.

“Я готовий з ними (олігархами, – ред.) розмовляти – “давайте будувати лікарні”, мені – нічого не потрібно. Що я можу їм за це зробити? Тільки рівні правила. Усе. Більше нічого. Це і є моя стратегія”, – сказав президент.

Зеленський порівняв візит в Оман з поїздкою до Одеси

“Ну полетів (в Оман – ред.), ну зустрівся. Ця людина зараз керує Оманом … Я не розумію, хто це піднімає і для чого. Я можу завтра поїхати в Одесу. Я ще в душ ходжу … Це особисті речі, мені здається”, – сказав Зеленський.

Президент сказав, що візит в Оман був його приватною поїздкою.

Права кримських татар

Президент заявив, що договорілcя з Меджлісом про створення групи експертів, яка б опрацювала зміни до Конституції щодо прав кримських татар. “Україна домовляється про ситуацію по Криму з усіма європейцями, з якими я зустрічаюся”, – заявив Зеленський.

З одним із журналістів Зеленський перейшов на російську мову

“Хотите говорить по-русски – говорите по-русски”, – відповів Зеленський журналісту одного з телеканалів, коли той поскаржився, що він не може вести ефір російською мовою.

“Я впевнений, що питання мови – штучне”, – заявив Зеленський.

Зеленський про можливе невдоволення українців

Він заявив, що критику на свою адресу вже сприймає спокійніше.

А також сказав, що він “нічого поганого не робить і впевнений в кожному кроці”: “Я нічого не боюся”.

Пресконференція закінчилася. У Володимира Зеленського сьогодні “напружений графік”, оголосила його прессекретарка Юлія Мендель.