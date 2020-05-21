Вчора відгриміла чергова пресконференція Володимира Зеленського, на яку кореспондента #Букв, на жаль, не пустили “через коронавірус”. Президент у Маріїнці відповідав на зручні питання, але, як завжди, без фейлів не обійшлося.

#Букви зібрали найвеселіше та підготували реакцію соцмереж.

Перлів було так багато, що користувачі не знали з чого саме починати:

Напевно, найбільш мемним жартом пресухи був стілець Зеленського, який так старанно сушили, аби президент штанці не намочив:

А намочити штанці президент міг, тому посеред спічу відпросився у журналістів в клозет:

Тут не встояла навіть Юлія Володимирівна, закріпивши свою опозиційність та давши СММникові простір для креативу:

Тимошенко можна, а іншим — ні? Зась! Жартують всі:

Знайшли і клозет, в який бігав Гарант. Ми, звичайно, не впевнені, але, можливо, так впливає “гаряча ванна”, якою охарактеризували цю зустріч:

Ситуація змусила написати про подію навіть тих, хто цього робити не планував:

Стілець, до речі, сушили не простим феном, а яскравим представником технічного ряду “кінця епохи бідності”:

Президента звинуватили в переїданні через не дуже вигідний ракурс:

До пані Мендель також з’явились запитання. Але хто ж глузує над зовнішністю жінки? Засуджуємо!

У соцмережах натякнули, що вечірка без Сивохи — гроші на вітер, і знайшли для коміка посадочне місце:

Президент добряче вжарив, нагадавши, що “фізіологічно” відрізняється від Порошенка:

У соцмережах дещо запідозрили:

Та і взагалі, українцям здалося, що івент був присвячений історіям про боротьбу з Порошенком:

Тому що ніякої конкретики від президента українці не почули:

Проводили і лінгвістичний аналіз фраз Зеленського. Здається, пане президенте започаткував нові мовні “фішечки”:

Були і ті, хто не хотів дуже обільно клацати по клавіатурі, щоб описати свої враження від перегляду бенефісу президента. У них, здається, вийшло описати його двома словами:

Виникали дискусії на тему назви для першого року президентства + доцільності зйомок другого сезону:

Соратниця Тимошенко трошки похвалила Зеленського та дала настанову на найближче політичне майбутнє:

Тим часов Юлія Володимирівна не могла заспокоїти свої опозиційні пориви та шпарила пост за постом, використовуючи меми та гумор “Кварталу-95”:

А ось альтернативна версія пресконференції, якщо вам таки дуже цікаво побачити власними очима, а фул дивитися страшно: