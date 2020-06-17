Даша Зарівна, прессекретарка глави Офісу президента України Андрія Єрмака, лайкає пости російського фігуриста Євгена Плющенка, агітатора за референдум у РФ, який дасть змогу Володимиру Путіну залишитися при владі до 2036 року.

Про це повідомляють #Букви.

Так, Плющенко на своїй сторінці в Instagram закликав голосувати за прийняття поправок до Конституції Російської Федерації, які дадуть змогу Володимиру Путіну залишитися при владі до 2036 року.

“Коли мова заходить про будь-яке колективне вирішення, яке прямо вплине на наше з вами життя, я чомусь часто чую популярну фразу: “Мій голос нічого не вирішить”. Вирішить! Дуже навіть вирішить. Не знецінюйте свою позицію, тим більше, що скоро треба буде знову її проявити щодо поправок до Конституції РФ. Москвичі взагалі можуть пройти голосування онлайн, перебуваючи при цьому в будь-якій точці світу…”, – написав російський фігурист.

Цей агітаційний пост на підтримку Путіна сподобався прессекретарці глави Офісу президента України, яка поставила лайк.

Варто відзначити, що Плющенко і його дружина Яна Рудковська підтримують політику Путіна. Вони постійно за нього агітують і вітають з днем народження. Так, Рудковська назвала Путіна “великим президентом” і “сильним президентом”.

“З днем народження, Володимир Володимирович @putin_leader! З днем народження наш великий президент! Щастя Вам нескінченного, здоров’я і сил! Сильний президент – сильна Росія!

🇷🇺” — привітала дружина Плющенка.