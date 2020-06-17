Про це повідомляють #Букви.
Так, Плющенко на своїй сторінці в Instagram закликав голосувати за прийняття поправок до Конституції Російської Федерації, які дадуть змогу Володимиру Путіну залишитися при владі до 2036 року.
“Коли мова заходить про будь-яке колективне вирішення, яке прямо вплине на наше з вами життя, я чомусь часто чую популярну фразу: “Мій голос нічого не вирішить”. Вирішить! Дуже навіть вирішить. Не знецінюйте свою позицію, тим більше, що скоро треба буде знову її проявити щодо поправок до Конституції РФ. Москвичі взагалі можуть пройти голосування онлайн, перебуваючи при цьому в будь-якій точці світу…”, – написав російський фігурист.
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Когда речь заходит о каком-либо коллективном решении, которое прямо повлияет на нашу с вами жизнь, я почему-то часто слышу популярную фразу:”Мой голос ничего не решит».Решит! Очень даже решит. Не обесценивайте свою позицию, тем более, что скоро предстоит вновь её проявить относительно поправок в Конституцию РФ. Москвичи вообще могут пройти голосование онлайн, находясь при этом в любой точке мира. Для этого необходимо подать заявление через личный кабинет на mos.ru/2020og до 21 июня, сообщив о желании пройти процедуру голосования в интернете. Оно будет длиться с 25 по 30 июня только уже на сайте http://2020og.ru/ Я буду голосовать из Кисловодска ,где сейчас нахожусь на спортивных сборах с моей командой и спортсменами,а из какого города будете голосовать Вы?
Цей агітаційний пост на підтримку Путіна сподобався прессекретарці глави Офісу президента України, яка поставила лайк.
Варто відзначити, що Плющенко і його дружина Яна Рудковська підтримують політику Путіна. Вони постійно за нього агітують і вітають з днем народження. Так, Рудковська назвала Путіна “великим президентом” і “сильним президентом”.
“З днем народження, Володимир Володимирович @putin_leader! З днем народження наш великий президент! Щастя Вам нескінченного, здоров’я і сил! Сильний президент – сильна Росія!
🇷🇺” — привітала дружина Плющенка.
- Даша Зарівна, прессекретарка глави Офісу президента України Андрія Єрмака, провела зустріч, порушивши правила карантину.