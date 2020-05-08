Відповідні фото і відео Зарівна опублікувала в Instagram-історіях.

“Вчора провели зустріч з представниками української кіноіндустрії, обговорили широке коло питань: від підтримки кінематографа в умовах епідемії до онлайн-піратства”, — написала вона.

На опублікованому Зарівною відео видно, що на зустрічі присутні близько 2 десятків людей. Деякі учасники заходу не вдягли захисні маски. Один — показово зняв її в момент запису відео.

Крім того, сама Зарівна позувала на фото з кінопродюсером Володимиром Яценком (працював над фільмами “Додому” і “Дике поле”) без захисної маски та не дотримуючись рекомендованої дистанції в 1,5-2 метра.

Нагадаємо, в березні Кабінет міністрів за рекомендацією Президента України Володимира Зеленського заборонив проведення масових заходів за участю понад 10 осіб, зокрема, обрядів та церемоній.

При цьому роботу в звичайному режимі мають продовжувати всі без винятку органи державної влади, заклади охорони здоров’я та правоохоронні органи.

З 6 квітня в Україні діють посилені правила карантину. Своєю постановою уряд зобов’язав носити маски та інший захист в громадських місцях, до яких віднесли і прибудинкові території.

У таких місцях можна бути не більше ніж по двоє, і тільки для супроводу дітей. У лісопаркових зонах можна ходити по одному, і тільки для вигулу домашніх тварин. При “службовій необхідності” пересування не обмежені, але засоби захисту все одно потрібно носити.

За порушення правил карантину статтею 44-3 Кодексу про адміністративні порушення (КУпАП) передбачено штраф — 17-34 тисяч гривень для фізичних осіб та до 170 тисяч гривень для посадових осіб.