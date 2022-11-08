У чеських ЗМІ заявляють, що Їржі Овчачек, прессекретар президента Чехії минулого тижня одружився з українкою, якій на початку повномасштабного російського вторгнення надав житло.

Про це повідомляє чеський таблоїд “Blesk”.

Зазначається, що прессекретар одружився з жінкою в п’ятницю, а наразі молодята проводять медовий місяць у Чехії. Також за даними видання, Овчачек почав стосунки з обраницею навесні.

Пара познайомилася після того, як прессекретар запропонував українці житло в межах допомоги переселенцям. Також видання стверджує, що в неї є син дошкільного віку.

“Овчачек, який до цього часу був переважно відданий своєму начальнику Мілошу Земану, у п’ятницю присягнув на вірність жінці з України. Вони познайомилися, коли він запропонував їй та її сину притулок після початку війни”, — пише видання.

ДОВІДКА. Їржі Овчачек — 43-річний прессекретар президента Чехії Мілоша Земана з 2013 року.