Про це повідомляє чеський таблоїд “Blesk”.
Зазначається, що прессекретар одружився з жінкою в п’ятницю, а наразі молодята проводять медовий місяць у Чехії. Також за даними видання, Овчачек почав стосунки з обраницею навесні.
Пара познайомилася після того, як прессекретар запропонував українці житло в межах допомоги переселенцям. Також видання стверджує, що в неї є син дошкільного віку.
“Овчачек, який до цього часу був переважно відданий своєму начальнику Мілошу Земану, у п’ятницю присягнув на вірність жінці з України. Вони познайомилися, коли він запропонував їй та її сину притулок після початку війни”, — пише видання.
ДОВІДКА. Їржі Овчачек — 43-річний прессекретар президента Чехії Мілоша Земана з 2013 року.
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