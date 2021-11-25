Прессекретар Президента Сергій Никифоров опублікував пост з орфографічними, лексичними та пунктуаційними помилками.

Про це повідомляють #Букви.

25 листопада Никифоров у своєму профілі в Facebook опублікував повідомлення щодо майбутньої пресконференції Президента Зеленського.

Це остання редакція поста. Спочатку він був зовсім іншим.

У першому ж слові Никифоров написав “колеги” з двома “л”, що є грубою орфографічною помилкою.

Далі він пише, що “журналісти прийдуть за нашими запрошеннями”. Але це лексично неправильно. Тут потрібно було написати “на запрошення”.

Наостанок прессекретар Президента зробив ще й пунктуаційну помилку. В останньому реченні не потрібно було взагалі ставити жодних розділових знаків.

Таким чином, речник найвищої посадової особи зробив у дописі на чотири рядки всі основні види помилок – орфографічну, лексичну та пунктуаційну.

У школі за такий текст він би отримав максимально 8-9 балів за 12-бальною шкалою, що є посереднім результатом.

Але Никифоров помітив лише першу помилку та виправив її. Щоправда, на це йому знадобилося 2 години. Потім він ще двічі редагував пост.