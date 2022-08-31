Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков зізнався, що його донька стала жертвою телефонних шахраїв, внаслідок чого зловмисникам вдалося зняти гроші з банківських карток дівчини.

Про це йдеться у російському виданні Daily Storm.

Пєсков розповів, що минулого року його донька стала жертвою хитрощів телефонних шахраїв. Він зазначив, що пізніше донька сказала, що вона навіть нічого не зрозуміла, як почала називати пін-коди від своїх карток, внаслідок чого з двох її рахунків зловмисники зняли кошти.

Окрім того, він зауважив, що закликав доньку не вірити хитрощам злочинців, натомість вона пізніше розповіла, що в той момент перебувала ніби під гіпнозом.

Пєсков також зазначив, що його донька Єлизавета знала, що необхідно робити, щоб убезпечити себе від шахраїв. Проте, за його словами, “сила переконання іноді перемагає знання”.

Натомість він сказав, що історія з викраденням грошей закінчилася добре, і донька повернула усі свої кошти. Проте, чи затримано зловмисників, прессекретар президента РФ не знає.