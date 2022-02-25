Прессекретар президента України Сергій Нікіфоров заявив, що Україна хоче та наполягає на мирних перемовинах.

Про це він заявив на сторінці у Facebook.

Нікіфоров наголосив, що Україна не відмовляється від перемовин – влада країни була і залишається готовою говорити про припинення вогню і мир. Він назвав це незмінною позицією державу.

“Ми відповіли згодою на пропозицію президента Російської Федерації”, – сказав він.

Сергій Нікіфоров заявив, що безпосередньо у ці години сторони консультуються про місце та час проведення переговорного процесу.

Він стверджує, що чим швидше почнуться переговори, то більше буде шансів відновити нормальне життя.

25 лютого колона з боєприпасами від Польщі вже прибула до України.