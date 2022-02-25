Про це він заявив на сторінці у Facebook.
Нікіфоров наголосив, що Україна не відмовляється від перемовин – влада країни була і залишається готовою говорити про припинення вогню і мир. Він назвав це незмінною позицією державу.
“Ми відповіли згодою на пропозицію президента Російської Федерації”, – сказав він.
Сергій Нікіфоров заявив, що безпосередньо у ці години сторони консультуються про місце та час проведення переговорного процесу.
Він стверджує, що чим швидше почнуться переговори, то більше буде шансів відновити нормальне життя.
- Також бійці Національної гвардії України затримали у Києві підставний підрозділ територіальної оборони.