Ольга Туній, прессекретарка голови Верховної Ради Дмитра Разумкова, та Анастасія Слічна, колишня наречена ексочільника ОПУ Андрія Богдана, показали, як на один день полетіли до Одеси, щоб безтурботно відпочити у казино та сходити на концерт.

Своїм відпочинком Слічна та Туній похизувалися у соцмережах, повідомляють #Букви.

На відео біля літаку Ольгу Туній та Анастасію Слічну танцями зустрічали стюардеси.

“Боже, як нас зустрічають!”

“До Одеси на один день”, – так Слічна підписала своє відео.

Анастасія Слічна в сторіз виклала відео із самого казино: розкішний інтер’єр, жінки у довгих вечірніх сукнях, гучна музика та, звісно, самі ставки. Проте зовсім ніхто не згадує про карантин, адже його продовжили до кінця літа.

“Як дівчата добираються на концерт Artik & Asti? Нам тут підсвічують фари сусідньої машини…” – сказала одна з дівчат, та в цей момент машина посигналила і дівчата схвально заверещали.

Слічна у своєму акаунті виклала відео, як вона із подругами танцюють та підспівують на виступі українського попгурту Artik & Asti.

В Instagram Ольги Туній майже ті самі кадри: політ літаком до Одеси, верещання під сигнали машини та танці на концерті гурту.