Своїм відпочинком Слічна та Туній похизувалися у соцмережах, повідомляють #Букви.
На відео біля літаку Ольгу Туній та Анастасію Слічну танцями зустрічали стюардеси.
“Боже, як нас зустрічають!”
“До Одеси на один день”, – так Слічна підписала своє відео.
Анастасія Слічна в сторіз виклала відео із самого казино: розкішний інтер’єр, жінки у довгих вечірніх сукнях, гучна музика та, звісно, самі ставки. Проте зовсім ніхто не згадує про карантин, адже його продовжили до кінця літа.
“Як дівчата добираються на концерт Artik & Asti? Нам тут підсвічують фари сусідньої машини…” – сказала одна з дівчат, та в цей момент машина посигналила і дівчата схвально заверещали.
Слічна у своєму акаунті виклала відео, як вона із подругами танцюють та підспівують на виступі українського попгурту Artik & Asti.
В Instagram Ольги Туній майже ті самі кадри: політ літаком до Одеси, верещання під сигнали машини та танці на концерті гурту.
- 19 квітня з’явилася інформація, що, попри локдаун в Києві, народний депутат Микола Тищенко (“Слуга народу”) влаштував вечірку в готелі на Подолі. За порушення карантину вже відкрито кримінальне провадження. ЗМІ інформували, що вечірка пройшла в холі на 12 поверсі готелю Fairmont на столичному Подолі. 18 квітня був день народження дружини Тищенка — Алли Барановської.
- За вечірку, яку влаштував нардеп від партії “Слуга народу” Микола Тищенко під час локдауну, штраф заплатить адміністрація готелю і ресторану. Сума штрафу складає 34 тисячі гривень.