Ольга Туній, прессекретарка голови Верховної Ради Дмитра Разумкова, та Анастасія Слічна, колишня наречена ексочільника ОПУ Андрія Богдана, показали, як на один день полетіли до Одеси, щоб безтурботно відпочити та сходити на концерт.

Своїм відпочинком Слічна та Туній похизувалися у соцмережах, повідомляють #Букви.

На відео біля чартерного літаку Анастасію Слічну танцями зустрічали стюардеси.

“Боже, як нас зустрічають!”

“До Одеси на один день”, – так Слічна підписала своє відео.

Анастасія Слічна в сторіз виклала відео із самого казино: розкішний інтер’єр, жінки у довгих вечірніх сукнях, гучна музика та, звісно, самі ставки. Проте зовсім ніхто не згадує про карантин, адже його продовжили до кінця літа.

“Як дівчата добираються на концерт Artik & Asti? Нам тут підсвічують фари сусідньої машини…” – сказала одна з дівчат, та в цей момент машина посигналила і дівчата схвально заверещали.

Слічна у своєму акаунті виклала відео, як вона із подругами танцюють та підспівують на виступі українського попгурту Artik & Asti.

В Instagram прессекретарка голови Верховної Ради Ольги Туній майже ті самі кадри: політ літаком до Одеси, верещання під сигнали машини та танці на концерті гурту.

У коментарі #Буквам Туній зазначила, що летіла до Одесі рейсовим літаком МАУ та у казино не була, а відпочивала лише на концерті гурту.