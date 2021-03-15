Про це повідомила пресслужба телеканалу у Facebook.
“На цьому тижні на Телеканал Дом і UATV російською стартує щотижневе ТВ-шоу “Погляд з Банкової з Юлією Мендель”. Це авторський проект прессекретаря президента України”, – йдеться у повідомленні.
Канал повідомляє, що Мендель коментуватиме актуальні події.
15 березня о 19:30 вийде пілотний випуск у соцмережах каналу, а 21 числа – буде прем’єра першого епізоду у телеефірі.
- 4 березня вийшла стаття прессекретарки президента Юлії Мендель для американського аналітичного центру Atlantic Council, в якій вона написала про боротьбу Володимира Зеленського з олігархами як виконання його передвиборчих обіцянок.
- Мендель посперечалася зі шведським економістом, старшим науковим співробітником Atlantic Council Андерсом Аслундом у коментарях до її статті про те, що президент готовий кинути виклик будь-якому олігархові. Тепер Аслунд вимагає вибачень.