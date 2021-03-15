Прессекретарка президента України Юлія Мендель буде вести щотижневу передачу на телеканалі "Дом", що транслюється на окупованих територіях.

Про це повідомила пресслужба телеканалу у Facebook.

“На цьому тижні на Телеканал Дом і UATV російською стартує щотижневе ТВ-шоу “Погляд з Банкової з Юлією Мендель”. Це авторський проект прессекретаря президента України”, – йдеться у повідомленні.

Канал повідомляє, що Мендель коментуватиме актуальні події.

15 березня о 19:30 вийде пілотний випуск у соцмережах каналу, а 21 числа – буде прем’єра першого епізоду у телеефірі.