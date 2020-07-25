Про це повідомляє видання “Українські новини”, посилаючись на відповідь Державного управління справами.
“Загальна сума заробітної плати прессекретаря президента України Юлії Мендель у червні 2020 року становила 46 217 гривень”, – йдеться в документі.
Червнева зарплата Мендель складається з посадового окладу (21 750 гривень), надбавки за інтенсивність праці (8 700 гривень) та виплат за період службових відряджень і премії (15 767 гривень).
З нарахованої суми було сплачено 9 тисяч гривень податків і зборів, тому Мендель отримала в червні 37,2 тис. гривень зарплати.
Водночас, Зеленський у червні заробив 28 тисяч гривень. З нарахованої суми сплачено 5 460 гривень податків і зборів.Відповідно, Зеленському видали 22 540 гривень зарплати.
- Прессекретарка президента Володимира Зеленського Юлія Мендель задекларувала 936 тис. грн доходів за минулий рік.