Прессекретарка президента Володимира Зеленського Юлія Мендель у червні заробила 46,2 тисячі гривень, а Зеленський – 28 тисяч гривень.

Про це повідомляє видання “Українські новини”, посилаючись на відповідь Державного управління справами.

“Загальна сума заробітної плати прессекретаря президента України Юлії Мендель у червні 2020 року становила 46 217 гривень”, – йдеться в документі.

Червнева зарплата Мендель складається з посадового окладу (21 750 гривень), надбавки за інтенсивність праці (8 700 гривень) та виплат за період службових відряджень і премії (15 767 гривень).

З нарахованої суми було сплачено 9 тисяч гривень податків і зборів, тому Мендель отримала в червні 37,2 тис. гривень зарплати.

Водночас, Зеленський у червні заробив 28 тисяч гривень. З нарахованої суми сплачено 5 460 гривень податків і зборів.Відповідно, Зеленському видали 22 540 гривень зарплати.