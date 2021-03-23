Прессекретарка президента Юлія Мендель задекларувала 684 тис. грн заробітної плати за 2020 рік і нове авто Suzuki.

Про це свідчать дані щорічної декларації, оприлюдненої в реєстрі НАЗК.

Згідно з декларацією, зарплата Мендель у 2020 році, отримана за основним місцем роботи в Державному управлінні справами, становила 684 тис. 48 грн.

Прессекретарка Зеленського задекларувала також новий автомобіль Suzuki Vitara, придбаний у грудні минулого року за 605,9 тис. грн.

Крім того, у власності прессекретаря президента є квартира в Києві площею 48,5 кв.м, придбана ще в 2018 році.

Водночас серед фінансових зобов’язань вона вказала отримання 388 тис. 901 грн кредиту на автомобіль і 681087 грн кредиту на квартиру.