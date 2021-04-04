Про це вона сказала в ефірі програми “Взгляд с Банковой” на телеканалі “Дом”.

“Мова — це безумовний символ сучасної України, який занадто часто окремі політики відверто використовують для організації своїх спекуляцій і конфліктів. Особливо в гонитві за виборцями на найближчі вибори. І чим ближче вибори, тим більше агресивної завзятості цих політиків в прагненні зіштовхнути лобами українців, які розмовляють українською мовою, з російськомовними українцями”, – заявила Мендель.

“Україні давно пора піднятися над проблемою мови й перейти з площини “кращий патріот — україномовний” до діалогу про те, як нам об’єднатися і прийняти один одного, як відмінності перетворити в різноманітність, консерватизм — в збереження традицій, а культуру не насаджувати, а бачити в форматі космополітизму. Всю енергію борців направити б на навчання звичайної граматики. І граматику потрібно вчити як молодим поколінням, так і старшим. Мені здається, тоді це питання було б закрите”, – підкреслила вона.

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель считает, что украинский язык и идентичность является значительно шире явлением, чем только противостояние России и нужно заявить, что в Украине есть украинский русский язык.

Мендель завила, что фактически в борьбе за язык некоторые украинцы превратились в “ангелов с пеной у рта”, которые вступают в бой за правое дело.

Нагадаємо, раніше розгорівся скандал з прессекретаркою президента України Юлією Мендель. На телеканалі “Дом” вийшла авторська передача “Погляд з Банкової з Юлією Мендель”. Після бурхливої реакції на цей анонс телеканал опублікував звернення, в якому перепросив за можливу плутанину.

“Піонером стала прессекретарка президента Юлія Мендель, яка погодилася спеціально для аудиторій каналу з тимчасово окупованих територій і Донецької та Луганської областей давати відповіді на запитання як спікер президента і пояснювати позицію влади з актуальних для наших глядачів тем. У наступних епізодах серії програм “Погляд з Банкової” запланована поява інших стейкхолдерів або спікерів представників влади як запрошених гостей або експертів”, — йдеться в повідомленні.

Незважаючи на запевнення телеканалу, третя передача “Погляд з Банкової” на російськомовному державному телеканалі “Дом”, створеному для жителів тимчасово окупованих територій, знову вийшла в ефір з прессекретаркою президента України Юлією Мендель.