Відповідну комюніке пресслужба Білого дому оприлюднила у Twitter.
7 грудня Джо Байден і Володимир Путін провели захищений відеодзвінок. У ньому президенти двох країн обговорили низку тем, які торкаються відносин США і Росії.
Байден висловив стурбованість російськими військовими діями на кордоні з Україною, кібернетичними та регіональними проблемами.
Згідно з інформацією, опублікованою на сайті Білого дому, Джо Байден дав чітко зрозуміти Путіну, що США та союзники дадуть відповідь сильними економічними та іншими заходами у разі військової ескалації.
“Президент Байден підтвердив свою підтримку суверенітету та територіальної цілісності України та закликав до деескалації та повернення до дипломатії”, – йдеться у заяві.
- Нагадаємо, у липні президент США Джо Байден під час телефонної розмови з російським президентом Володимиром Путіним вимагав від нього розібратися з хакерами, які працюють з території РФ.
- Перед дзвінком до Путіна Джо Байден розглядав санкції проти найближчого оточення президента Росії Володимира Путіна.