Стало відомо, які теми порушувалися під час телефонної розмови лідера Сполучених Штатів Америки та президента РФ Володимира Путіна.

Відповідну комюніке пресслужба Білого дому оприлюднила у Twitter.

7 грудня Джо Байден і Володимир Путін провели захищений відеодзвінок. У ньому президенти двох країн обговорили низку тем, які торкаються відносин США і Росії.

Байден висловив стурбованість російськими військовими діями на кордоні з Україною, кібернетичними та регіональними проблемами.

Згідно з інформацією, опублікованою на сайті Білого дому, Джо Байден дав чітко зрозуміти Путіну, що США та союзники дадуть відповідь сильними економічними та іншими заходами у разі військової ескалації.

“Президент Байден підтвердив свою підтримку суверенітету та територіальної цілісності України та закликав до деескалації та повернення до дипломатії”, – йдеться у заяві.