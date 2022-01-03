Комюніке опубліковано на сайті Офісу президента України.
Ключовою темою переговорів була ситуація на Сході України та можливе загострення військового конфлікту з ініціатими Москви.
“Володимир Зеленський привітав активну роль США у її врегулюванні, відзначивши важливість запланованих на січень 2022 року міжнародно-правових заходів”, – йдеться у повідомленні пресслужби.
Президент України подякував за принцип “нічого про Україну без України” та за обіцянку ввести санкції у випадку ескалації конфлікту.
Сторони обговорили кроки, які робить Україна в межах Мінського та Нормандського форматів і зробили акцент на важливості дипломатії як шляху врегулювання кризи.
“Сьогодні йдеться про майбутнє не лише України, а і європейської безпеки та світового порядку, заснованого на правилах та демократичних цінностях”, – зазначив Володимир Зеленський.
Також президенти порушили питання економічних й енергетичних викликів, деолігархізації та проведення реформ в Україні.
США підтвердили свою незмінну позицію щодо євроінтеграційних прагнень України.
- Комюніке розмови Білого дому можете прочитати тут.
- 30 грудня президент США Джо Байден і президент Росії Володимир Путін обмінялися попередженнями з приводу України, але висловили певний оптимізм з приводу того, що дипломатичні переговори в січні можуть послабити напруження, що зростає.
- Раніше прем’єр-міністр Словаччини Едуард Хегер заявив, що Росія має відвести десятки тисяч військових від кордону з Україною. Загроза Україні — це загроза безпеці усієї Європи.