Комюніке опубліковано на сайті Офісу президента України.

Ключовою темою переговорів була ситуація на Сході України та можливе загострення військового конфлікту з ініціатими Москви.

“Володимир Зеленський привітав активну роль США у її врегулюванні, відзначивши важливість запланованих на січень 2022 року міжнародно-правових заходів”, – йдеться у повідомленні пресслужби.

Президент України подякував за принцип “нічого про Україну без України” та за обіцянку ввести санкції у випадку ескалації конфлікту.

Сторони обговорили кроки, які робить Україна в межах Мінського та Нормандського форматів і зробили акцент на важливості дипломатії як шляху врегулювання кризи.

“Сьогодні йдеться про майбутнє не лише України, а і європейської безпеки та світового порядку, заснованого на правилах та демократичних цінностях”, – зазначив Володимир Зеленський.

Також президенти порушили питання економічних й енергетичних викликів, деолігархізації та проведення реформ в Україні.

США підтвердили свою незмінну позицію щодо євроінтеграційних прагнень України.