2 січня президент США Джо Байден провів з президентом України Володимиром Зеленським третю за останній час телефонну розмову. Пресслужба Офісу президента опублікувала, про що говорили лідери країн.

Комюніке опубліковано на сайті Офісу президента України.

Ключовою темою переговорів була ситуація на Сході України та можливе загострення військового конфлікту з ініціатими Москви.

“Володимир Зеленський привітав активну роль США у її врегулюванні, відзначивши важливість запланованих на січень 2022 року міжнародно-правових заходів”, – йдеться у повідомленні пресслужби.

Президент України подякував за принцип “нічого про Україну без України” та за обіцянку ввести санкції у випадку ескалації конфлікту.

Сторони обговорили кроки, які робить Україна в межах Мінського та Нормандського форматів і зробили акцент на важливості дипломатії як шляху врегулювання кризи.

“Сьогодні йдеться про майбутнє не лише України, а і європейської безпеки та світового порядку, заснованого на правилах та демократичних цінностях”, – зазначив Володимир Зеленський.

Також президенти порушили питання економічних й енергетичних викликів, деолігархізації та проведення реформ в Україні.

США підтвердили свою незмінну позицію щодо євроінтеграційних прагнень України.