Пресслужба президента України Володимира Зеленського знову осоромилася через помилки у тексті.

Відповідний допис був опублікований на Facebook-сторінці Офіса президента України.

Цього разу пресслужба неправильно написала слово “деолігархізація”.

“Президент України Володимир Зеленський розпочав процес деоліграхізації в країні, спрямований не на боротьбу з окремими представниками великого бізнесу, а на зміну системи, зменшення бар’єрів для ведення бізнесу і встановлення єдиних для всіх правил гри”, – йдеться в повідомленні.

Варто зазначити, що слово із помилкою виправили тільки через 1,5 год.