Відповідний допис був опублікований на Facebook-сторінці Офіса президента України.
Цього разу пресслужба неправильно написала слово “деолігархізація”.
“Президент України Володимир Зеленський розпочав процес деоліграхізації в країні, спрямований не на боротьбу з окремими представниками великого бізнесу, а на зміну системи, зменшення бар’єрів для ведення бізнесу і встановлення єдиних для всіх правил гри”, – йдеться в повідомленні.
Варто зазначити, що слово із помилкою виправили тільки через 1,5 год.
- У 2019 році пресслужба президента Володимира Зеленського назвала Торонто столицею Канади в звіті про візит Зеленського в цю країну.
- Пізніше пресслужба Зеленського зробила помилку в назві країни, в яку здійснив візит Глава держави, назвавши Латвію Литвою.
- У листопаді прессекретарка Зеленського Юлія Мендель назвала Литву Латвією, а згодом повідомила, що таким чином “потролити” користувачів Мережі.