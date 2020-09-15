Про це повідомляють #Букви.

Днями компанія офіційно оголосила дату презентації, на якій представить свої новинки. Примітно, що до презентації в компанії не розголошували інформацію, які саме продукти представлять у вересні. У запрошенні на захід для ЗМІ було зазначено лише його назва “Time Flies” і час початку — 15 вересня, 20:00 (за Києвом).

Як повідомлялося раніше, за чутками, компанія планує представити нову версію Apple Watch і новий iPad Air.

При цьому презентація нового iPhone може так і не відбутися.

Крім цього, Apple, швидше за все, надасть додаткову інформацію про своє програмне забезпечення — iOS 14, watchOS 7, iPadOS 14 і tvOS 14.

Онлайн-трансляція заходу ведеться на офіційному YouTube-каналі Apple: