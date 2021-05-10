Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко розповів, що план заходів з нагоди 30-річчя незалежності України буде презентовано на форумі "Україна-2030".

Про це Ткаченко розповів в інтерв’ю Радіо “Свобода”.

“Незабаром на форумі “Україна-2030″ буде презентація заходів, які заплановані… Є дуже багато цікавих напрацювань. Всіх здивуємо!” – сказав міністр.

Наразі триває організація заходів, які відбуватимуться не лише 22-го, 24-го серпня, а й упродовж всього року.

“Ми у співпраці, у тому числі з ОДА, проговорювали реакції, які будуть відбуватися по всій країні”, – додав Ткаченко.

Крім цього, він зазначив, що розроблено спільний бренд, під яким усі заходи будуть проходити.

Нагадаємо, що 23 березня 2021 року оргкомітет з підготовки та відзначення 30-ї річниці незалежності України затвердив план заходів до Дня Незалежності України.