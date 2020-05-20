У компанії Apple заявили, що мають намір перенести на жовтень презентацію нового iPhone через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє Apple Insider.

У виданні зазначили, що пандемія COVID-19 негативно позначилася на роботі заводів Apple.

З цієї причини керівництво компанії прийняло рішення перенести з вересня на початок жовтня презентацію нової лінійки смартфонів. Продажі нових смартфонів також перенесуть.

Раніше презентації нових iPhone відбувалося на початку вересня, а продажу- через два тижні після презентації.

Очікується, що Apple запропонує дві моделі iPhone 12и дві версії Pro, причому кожна з них буде збільшеною версією Max.

Моделі Pro планується продавати по 999, 1099 і 1299 доларів відповідно для версій на 128, 256 і 512 Гб.

Pro Max буде коштувати від 1099 до 1399 доларів.