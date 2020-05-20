Про це повідомляє Apple Insider.
У виданні зазначили, що пандемія COVID-19 негативно позначилася на роботі заводів Apple.
З цієї причини керівництво компанії прийняло рішення перенести з вересня на початок жовтня презентацію нової лінійки смартфонів. Продажі нових смартфонів також перенесуть.
Раніше презентації нових iPhone відбувалося на початку вересня, а продажу- через два тижні після презентації.
Очікується, що Apple запропонує дві моделі iPhone 12и дві версії Pro, причому кожна з них буде збільшеною версією Max.
Моделі Pro планується продавати по 999, 1099 і 1299 доларів відповідно для версій на 128, 256 і 512 Гб.
Pro Max буде коштувати від 1099 до 1399 доларів.
- Раніше в iPhone і iPad виявлено баг, який дозволяє зловмисникові вивести з ладу гаджет, відправивши на нього “текстову бомбу”.