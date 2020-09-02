Презентовано логотип Олімпійських ігор-2028, який допомагали створити Біллі Айліш і Різ Візерспун

Організатори літніх Олімпійських ігор 2028 року в Лос-Анджелесі представили офіційний логотип майбутніх змагань.

Про це повідомляється на офіційному сайті Олімпійських ігор.

На логотипі зображені букви LA, число 28 та олімпійські кільця. При цьому, буква А має 26 варіацій, які будуть постійно змінюватися.

У створенні логотипу брали участь олімпійці: Адам Ріппон (фігурне катання), Алекс Морган (футбол), Хлоя Кім (сноуборд), Габби Дуглас (гімнастика), Ібтіхадж Мухаммад (фехтування), Сімоне Мануель (плавання), Еллісон Фелікс і Майкл. Джонсон (обидва – легка атлетика).

До них приєдналися паралімпійці Лекс Джіллетт і Скаут Бассетт (обидва – легка атлетика) і Оз Санчес (велоспорт), а також Джамал Хилл (плавання), Шантель Наварро (бокс) і Езра Фрехен (легка атлетика).

Крім того, до розробки долучилися і знаменитості: Біллі Айліш, Різ Візерспун, Ліллі Сингх, Алекс Ісраель, Боббі Сотен, Стівен Харрінгтон і Лорен Спенсер.