Про це повідомляють #Букви.
Так, під час робочої поїздки на Херсонщину Зеленський вирішив спробувати себе в ролі листоноші.
Повідомляючи про цю подію, Мендель у своєму Instagram-акаунті замість слова ”президент”, написала ”президень”.
”Як Президень пенсії доставляв. Сьогодні Президент України Володимир Зеленський доставив пошту у село Херсонщини, перевіривши сам, як працює нова система, коли пенсії, ліки та пошту доставляють до будинків. До речі, мешканки про приїзд не знали. Кажуть, якби знали, ”намарафетилися б”, – написала вона.
- Раніше Юлія Мендель назвала Литву Латвією, а згодом повідомила, що таким чином “потролила” користувачів Мережі.
- Крім того, пресслужба назвала Торонто столицею Канади у звіті про візит Зеленського до цієї країни. А в жовтні співробітники пресслужба Зеленського допустили помилку в офіційному Facebook-акаунті Офісу президента, назвавши Латвію Литвою. Тоді Володимир Зеленський здійснював візит до Латвії.