Про це повідомляють #Букви.

Так, під час робочої поїздки на Херсонщину Зеленський вирішив спробувати себе в ролі листоноші.

Повідомляючи про цю подію, Мендель у своєму Instagram-акаунті замість слова ”президент”, написала ”президень”.

”Як Президень пенсії доставляв. Сьогодні Президент України Володимир Зеленський доставив пошту у село Херсонщини, перевіривши сам, як працює нова система, коли пенсії, ліки та пошту доставляють до будинків. До речі, мешканки про приїзд не знали. Кажуть, якби знали, ”намарафетилися б”, – написала вона.