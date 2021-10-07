Генеральний інспектор США щодо відновлення Афганістану розслідує інформацію про те, що президент країни Ашраф Гані виїхав звідти, вивізши 169 мільйонів доларів.

Про це повідомляє американське видання The Hill.

Під час слухань підкомітету з міжнародного розвитку Палати представників генеральний інспектор Джон Сопко пояснив, що його офіс розслідує претензії щодо Гані.

“Ми ще цього не довели. Ми займаємося цим”, – сказав Сопко.

Наразі інформацію про те, Гані поїхав з Афганістану з мільйонами доларів підтвердив посол Афганістану в Таджикистані Захір Агбар.

“Він вкрав 169 мільйонів з державної казни”, – сказав Агбар, але не надав жодних доказів.

Минулого місяця Гані вибачився за те, що втік з країни, але сказав, що грошей не брав.

“Корупція – це чума, яка шкодить країні протягом десятиріч, а боротьба з корупцією була центральним напрямком моїх зусиль, як президента”, – сказав Гані, додавши, що готовий співпрацювати зі слідством.

15 серпня найбільше онлайнове ЗМІ Афганістану TOLO News з посиланням на урядовців і власні джерела проінформувало про те, що президент країни Ашраф Гані виїхав після того, як таліби увійшли до Кабула. Сповіщалося, що він вилетів до Таджикистану спільно з близькими помічниками.

Згодом Гані підтвердив, що залишив країну, і пояснив мотивацію цього вчинку. 18 серпня влада ОАЕ повідомила, що Гані перебуває в цій країні. 17 серпня віцепрезидент Афганістану Амрулла Салех оголосив себе виконувачем обов’язків президента країни й закликав до боротьби з “Талібаном”.