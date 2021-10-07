Про це повідомляє американське видання The Hill.
Під час слухань підкомітету з міжнародного розвитку Палати представників генеральний інспектор Джон Сопко пояснив, що його офіс розслідує претензії щодо Гані.
“Ми ще цього не довели. Ми займаємося цим”, – сказав Сопко.
Наразі інформацію про те, Гані поїхав з Афганістану з мільйонами доларів підтвердив посол Афганістану в Таджикистані Захір Агбар.
“Він вкрав 169 мільйонів з державної казни”, – сказав Агбар, але не надав жодних доказів.
Минулого місяця Гані вибачився за те, що втік з країни, але сказав, що грошей не брав.
“Корупція – це чума, яка шкодить країні протягом десятиріч, а боротьба з корупцією була центральним напрямком моїх зусиль, як президента”, – сказав Гані, додавши, що готовий співпрацювати зі слідством.
15 серпня найбільше онлайнове ЗМІ Афганістану TOLO News з посиланням на урядовців і власні джерела проінформувало про те, що президент країни Ашраф Гані виїхав після того, як таліби увійшли до Кабула. Сповіщалося, що він вилетів до Таджикистану спільно з близькими помічниками.
Згодом Гані підтвердив, що залишив країну, і пояснив мотивацію цього вчинку. 18 серпня влада ОАЕ повідомила, що Гані перебуває в цій країні. 17 серпня віцепрезидент Афганістану Амрулла Салех оголосив себе виконувачем обов’язків президента країни й закликав до боротьби з “Талібаном”.
- Раніше повідомлялося, що радикальний ісламістський рух “Талібан”, який захопив владу в Афганістані, заборонив дівчатам-студенткам навчатися разом із чоловіками.