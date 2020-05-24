Про це повідомив на своїй сторінці в Twitter.

Президент Австрії зізнався, що в ніч на неділю, 24 травня, знаходився в ресторані зі своєю дружиною і, за власними словами, “забазікався і не помітив, як пролетів час”.

“Я вперше з моменту локдауна (режим суворої загальної ізоляції. – ред.) пішов поїсти з двома друзями і дружиною. Ми заговорилися і забули про час. Мені дійсно дуже шкода. Це була помилка”, – заявив Ван дер Беллен.

Як повідомляє DW, через обмеження, введені на тлі пандемії коронавірусу, ресторани, бари і кафе в Австрії повинні закриватися не пізніше 23 годин. Відвідувачам дозволяється продовжувати сидіти за столиками і після цього часу, проте офіціантам заборонено їх обслуговувати.

Коли в 00:20 поліція заглянула в італійський ресторан Sole, розташований в центрі Відня, на столику Ван дер Белл і його дружини стояли напої. Саме це і було розцінено як порушення, за яке політик вибачився.

Для президента інцидент, швидше за все, залишиться без наслідків. А ось власникові ресторану в самому несприятливому випадку загрожує штраф в розмірі 30 000 євро – за порушення приписів щодо боротьби з COVID-19.