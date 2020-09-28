Президент Азербайджана оголосив часткову мобілізацію

Про це повідомляється на сайті президента Азербайджана.
Так, Алієв оголосив часткову мобілізацію, керуючись пунктом 25 статті 109 Конституції Азербайджанської Республіки.
“Державній службі з мобілізації і призову на військову службу Азербайджанської Республіки відповідно до затверджених планів забезпечити призов на військову службу військовозобов’язаних по мобілізації і виконання заходів, що випливають з військово-транспортних обов’язків … Розпорядження набирає чинності з дня його підписання”, – йдеться в заяві.
Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією через Нагірний Карабах почався в 1988 році, коли населена переважно вірменами Нагірно-Карабахська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР.
- Генпрокуратура Азербайджану повідомляє про загибель п’яти членів однієї сім’ї в результаті загострення ситуації.
- Раніше прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Азербайджан почав авіаційну і артилерійську атаку.
- Влада Вірменії ввела військовий стан і оголосили загальну мобілізацію у зв’язку із загостренням конфлікту в Нагірному Карабасі.
- На кінець дня 27 вересня в результаті боїв вірменська армія зазнала серйозних втрат – було знищено 22 танка і іншої бронетехніки, 15 зенітно-ракетних комплексів “ОСА”, 18 безпілотних літальних апаратів, 8 артилерійських установок. Втрати вірменської сторони в живій силі склали понад 550 осіб убитими і пораненими.