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Президент Азербайджана оголосив часткову мобілізацію

Президент Азербайджана Ільхам Алієв 28 вересня оголосив про часткову мобілізацію в країні.

Понеділок, 28 вересня 2020, 14:12

Про це повідомляється на сайті президента Азербайджана.

Так, Алієв оголосив часткову мобілізацію, керуючись пунктом 25 статті 109 Конституції Азербайджанської Республіки.

“Державній службі з мобілізації і призову на військову службу Азербайджанської Республіки відповідно до затверджених планів забезпечити призов на військову службу військовозобов’язаних по мобілізації і виконання заходів, що випливають з військово-транспортних обов’язків … Розпорядження набирає чинності з дня його підписання”, – йдеться в заяві.

Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією через Нагірний Карабах почався в 1988 році, коли населена переважно вірменами Нагірно-Карабахська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР.

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Теги: Азербайджан, Алиев, Нагорный Карабах

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