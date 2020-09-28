Президент Азербайджана оголосив часткову мобілізацію

Про це повідомляється на сайті президента Азербайджана.

Так, Алієв оголосив часткову мобілізацію, керуючись пунктом 25 статті 109 Конституції Азербайджанської Республіки.

“Державній службі з мобілізації і призову на військову службу Азербайджанської Республіки відповідно до затверджених планів забезпечити призов на військову службу військовозобов’язаних по мобілізації і виконання заходів, що випливають з військово-транспортних обов’язків … Розпорядження набирає чинності з дня його підписання”, – йдеться в заяві.

Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією через Нагірний Карабах почався в 1988 році, коли населена переважно вірменами Нагірно-Карабахська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР.