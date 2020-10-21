Про це повідомляє DW.
Кілька днів тому Радев спілкувався з високопоставленим представником болгарських ВПС. Незабаром у того діагностували зараження COVID-19.
Через це Радев перервав візит до Естонії. Наразі тест на коронавірус показує негативний результат.
Президент Болгарії розповів, що не відчуває нездужання, у нього немає жодних симптомів зараження.
Нагадаємо, що прем’єр-міністр Фінляндії Санна Марін залишила засідання саміту Європейського союзу і попрямувала на самоізоляцію. Таке рішення було прийнято після контакту політика з хворою на коронавірус людиною. Представляти інтереси Фінляндії на завершальному засіданні Ради Європи буде колега Марін зі Швеції Стефан Левен. Сторони попередньо про це домовилися.
- Раніше головний дипломат Європейського союзу Жозеп Боррель повідомив, що йде на самоізоляцію через контакт з людиною, хворою на коронавірус COVID-19. Разом з Боррелем на самоізоляцію пішов ще один дипломат – Янез Ленарчич. Вони контактували з однією й тією ж людиною в Ефіопії.
- Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький тимчасово перейшов на віддалений режим роботи. Політик самоізолювався після тісного контакту із зараженим коронавірусом.