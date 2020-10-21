Президент Болгарії Румен Радев продовжує працювати в режимі самоізоляції після того, як контактував з військовим, у якого діагностували зараження коронавірусом.

Про це повідомляє DW.

Кілька днів тому Радев спілкувався з високопоставленим представником болгарських ВПС. Незабаром у того діагностували зараження COVID-19.

Через це Радев перервав візит до Естонії. Наразі тест на коронавірус показує негативний результат.

Президент Болгарії розповів, що не відчуває нездужання, у нього немає жодних симптомів зараження.

Нагадаємо, що прем’єр-міністр Фінляндії Санна Марін залишила засідання саміту Європейського союзу і попрямувала на самоізоляцію. Таке рішення було прийнято після контакту політика з хворою на коронавірус людиною. Представляти інтереси Фінляндії на завершальному засіданні Ради Європи буде колега Марін зі Швеції Стефан Левен. Сторони попередньо про це домовилися.