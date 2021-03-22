Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

Минулого тижня провідний інститут охорони здоров’я країни Fiocruz попередив про історичний колапс системи охорони здоров’я Бразилії.

Зазначається, що відділення інтенсивної терапії в лікарнях вичерпали свої можливості.

Болсонару, якому у неділю виповнилося 66 років, постійно виступає проти карантинних заходів, стверджуючи, що збиток для економіки буде значно гірший, ніж наслідки самого вірусу.

Раніше в цьому місяці президент сказав бразильцям “припинити скиглити” щодо пандемії.

Зараз у Бразилії йде кампанія з вакцинації проти коронавірусу. Жителів країни щеплюють вакцинами Oxford-AstraZeneca і китайської CoronaVac.

Бразилія також зробила замовлення на вакцини Pfizer-BioNTech, Johnson & Johnson і Sputnik V.

Нагадаємо, що Бразилія займає друге місце в світі за кількістю смертей, пов’язаних з новим коронавірусом, поступаючись тільки США.