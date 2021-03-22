Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.
Минулого тижня провідний інститут охорони здоров’я країни Fiocruz попередив про історичний колапс системи охорони здоров’я Бразилії.
Зазначається, що відділення інтенсивної терапії в лікарнях вичерпали свої можливості.
Болсонару, якому у неділю виповнилося 66 років, постійно виступає проти карантинних заходів, стверджуючи, що збиток для економіки буде значно гірший, ніж наслідки самого вірусу.
Раніше в цьому місяці президент сказав бразильцям “припинити скиглити” щодо пандемії.
Зараз у Бразилії йде кампанія з вакцинації проти коронавірусу. Жителів країни щеплюють вакцинами Oxford-AstraZeneca і китайської CoronaVac.
Бразилія також зробила замовлення на вакцини Pfizer-BioNTech, Johnson & Johnson і Sputnik V.
Нагадаємо, що Бразилія займає друге місце в світі за кількістю смертей, пов’язаних з новим коронавірусом, поступаючись тільки США.
- Президент Бразилії Жаїр Болсонару в понеділок ухвалив рішення щодо призначення нового міністра охорони здоров’я країни — це вже четвертий голова відомства з початку епідемії COVID-19.