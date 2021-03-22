Президент Бразилії Жаїр Болсонару назвав губернаторів і мерів штатів "тиранами" через те, що вони ввели карантин для стримування спалаху коронавірусу.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

Минулого тижня провідний інститут охорони здоров’я країни Fiocruz попередив про історичний колапс системи охорони здоров’я Бразилії.

Зазначається, що відділення інтенсивної терапії в лікарнях вичерпали свої можливості.

Болсонару, якому у неділю виповнилося 66 років, постійно виступає проти карантинних заходів, стверджуючи, що збиток для економіки буде значно гірший, ніж наслідки самого вірусу.

Раніше в цьому місяці президент сказав бразильцям “припинити скиглити” щодо пандемії.

Зараз у Бразилії йде кампанія з вакцинації проти коронавірусу. Жителів країни щеплюють вакцинами Oxford-AstraZeneca і китайської CoronaVac.

Бразилія також зробила замовлення на вакцини Pfizer-BioNTech, Johnson & Johnson і Sputnik V.

Нагадаємо, що Бразилія займає друге місце в світі за кількістю смертей, пов’язаних з новим коронавірусом, поступаючись тільки США.