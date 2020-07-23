Президент Бразилії Жаір Болсонару ніяк не може вилікується від коронавірусу. Тест втретє показує позитивний результат, тобто організм так і не виробив антитіла.

Про це повідомляє американський телеканал CNN, посилаючись на заяву офісу президента Бразилії.

“Президент Жаір Болсонару за підтримки медичної команди досі залишається в хорошому стані. Аналіз, зданий президентом вчора, прийшов позитивним”, – йдеться в заяві.

Болсонару буде вважатися здоровим тільки після того, як тест на коронавірус тричі покаже негативний результат.

Поки що він повинен залишатися в ізоляції.

Нагадаємо, що на початку липня у Болсонару почався жар, а 7 липня у нього підтвердили COVID-19. З того часу президент Бразилії працює з дому і не відвідує громадські заходи. Минулого тижня його діагноз знову підтвердився, вдруге. А вчора – в третій раз.

“65-річний Болсонару входить в демографічну групу, якій загрожують ускладнення в разі інфікування COVID-19”, – сказано в повідомленні.

До зараження коронавірусом Болсонару постійно заперечував серйозність пандемії, від якої в Бразилії вже померли понад 80 тисяч осіб, а число інфікованих перевищило 2,1 млн.

До цього президент порушив обов’язковий режим самоізоляції, а це передбачає кримінальне покарання – штраф або позбавлення волі на строк до чотирьох років.