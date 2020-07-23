Про це повідомляє американський телеканал CNN, посилаючись на заяву офісу президента Бразилії.
“Президент Жаір Болсонару за підтримки медичної команди досі залишається в хорошому стані. Аналіз, зданий президентом вчора, прийшов позитивним”, – йдеться в заяві.
Болсонару буде вважатися здоровим тільки після того, як тест на коронавірус тричі покаже негативний результат.
Поки що він повинен залишатися в ізоляції.
Нагадаємо, що на початку липня у Болсонару почався жар, а 7 липня у нього підтвердили COVID-19. З того часу президент Бразилії працює з дому і не відвідує громадські заходи. Минулого тижня його діагноз знову підтвердився, вдруге. А вчора – в третій раз.
“65-річний Болсонару входить в демографічну групу, якій загрожують ускладнення в разі інфікування COVID-19”, – сказано в повідомленні.
До зараження коронавірусом Болсонару постійно заперечував серйозність пандемії, від якої в Бразилії вже померли понад 80 тисяч осіб, а число інфікованих перевищило 2,1 млн.
До цього президент порушив обов’язковий режим самоізоляції, а це передбачає кримінальне покарання – штраф або позбавлення волі на строк до чотирьох років.
- Раніше повідомлялося, що Бразильський суд зобов’язав президента країни носити захисну маску в громадських місцях.
- Також в Бразилії вимагали відставки президента через кризу COVID-19.