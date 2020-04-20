Про це повідомляє телеканал CNN.

На мітингу пропонували захопити Конгрес і Верховний суд, які підтримують заходи соціальної ізоляції, введені губернаторами.

На мітингу президент не носив маску і навіть кілька разів кашляв, розмовляючи з натовпом.

“(Кожен повинен) робити все необхідне, щоб країна посіла чільне місце, якого вона заслуговує. Ми не будемо нічого обговорювати”, – сказав він.

У той час як Болсонару виступав проти суворих обмежень, органи влади штатів і місцевих органів влади в деяких з найбільш постраждалих районів Бразилії закрили школи і практично всі підприємства, а пожежники та поліція на вулицях переконують людей не виходити з дому.

Минулого тижня Болсонару звільнив міністра охорони здоров’я, який закликав до введення заходів щодо соціальної ізоляції громадян.

Зараз в Бразилії зареєстрували майже 39 тисяч заражень коронавірусів і 2462 летальних випадки.