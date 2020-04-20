Про це повідомляє телеканал CNN.
На мітингу пропонували захопити Конгрес і Верховний суд, які підтримують заходи соціальної ізоляції, введені губернаторами.
На мітингу президент не носив маску і навіть кілька разів кашляв, розмовляючи з натовпом.
“(Кожен повинен) робити все необхідне, щоб країна посіла чільне місце, якого вона заслуговує. Ми не будемо нічого обговорювати”, – сказав він.
У той час як Болсонару виступав проти суворих обмежень, органи влади штатів і місцевих органів влади в деяких з найбільш постраждалих районів Бразилії закрили школи і практично всі підприємства, а пожежники та поліція на вулицях переконують людей не виходити з дому.
Минулого тижня Болсонару звільнив міністра охорони здоров’я, який закликав до введення заходів щодо соціальної ізоляції громадян.
Зараз в Бразилії зареєстрували майже 39 тисяч заражень коронавірусів і 2462 летальних випадки.
- Раніше повідомлялося, що в Бразилії під час тестування ефективності одного з препараторів для симптоматичного лікування від коронавірусу COVID-19 померли 11 пацієнтів. Цей препарат входить до протоколу лікування в Україні.