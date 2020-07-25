Про це він написав у Twitter.
“ПЛР-тест на SARS-CoV-2 негативний. Всім доброго ранку”, – написав він.
– RT-PCR para Sars-Cov 2: negativo.
– BOM DIA A TODOS. pic.twitter.com/CkdV59yGXP
— Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) July 25, 2020
Болсонару показав своє фото з результатом тесту і піднятим догори великим пальцем.
Це перший негативний тест президента. Про остаточне одужання свідчать три негативних результати поспіль.
До зараження коронавірусом Болсонару постійно заперечував серйозність пандемії, від якої в Бразилії вже померли понад 80 тисяч осіб, а число інфікованих перевищило 2,1 млн.
До цього президент порушив обов’язковий режим самоізоляції, а це передбачає кримінальне покарання – штраф або позбавлення волі на строк до чотирьох років.
- Раніше повідомлялося, що Бразильський суд зобов’язав президента країни носити захисну маску в громадських місцях.
- Також в Бразилії вимагали відставки президента через кризу COVID-19.