Президент Бразилії Жаір Болсонару продемонстрував негативний результат тесту на коронавірус, що свідчить про одужання.

Про це він написав у Twitter.

“ПЛР-тест на SARS-CoV-2 негативний. Всім доброго ранку”, – написав він.

– RT-PCR para Sars-Cov 2: negativo.

– BOM DIA A TODOS. pic.twitter.com/CkdV59yGXP — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) July 25, 2020

Болсонару показав своє фото з результатом тесту і піднятим догори великим пальцем.

Це перший негативний тест президента. Про остаточне одужання свідчать три негативних результати поспіль.

До зараження коронавірусом Болсонару постійно заперечував серйозність пандемії, від якої в Бразилії вже померли понад 80 тисяч осіб, а число інфікованих перевищило 2,1 млн.

До цього президент порушив обов’язковий режим самоізоляції, а це передбачає кримінальне покарання – штраф або позбавлення волі на строк до чотирьох років.