Про це повідомляє бразильське видання Jornal O Dia.
Уточнюється, що перший тест бразильського лідера дав позитивний результат.
Результати другого стверджувального тесту очікуються 13- березня.
Одночасно наголошується, що 12-го березня коронавірус був виявлений у прес-секретаря президента Бразилії Фабіо Вайнгартена, який відразу ж був ізольований.
Пізніше Бойсонару записував відеозвернення в медичній масці і розповів про те, що пройшов тести на коронавірус.
Також повідомляється, що 7 березня президент Бразилії зустрічався з президентом США Дональдом Трампом. Після цього Трамп неодноразово наголошував, що відчуває себе добре і не буде проходити перевірку на коронавірус.
- 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила пандемію коронавірусу в світі. Востаннє ВООЗ оголошувала пандемію в 2009 році під час поширення “свинячого грипу” N1H1.
- В Україні підтверджено вже три випадки зараження коронавірусом COVID-19.
- З 12 березня і до 3 квітня в Україні введено карантин через поширення в світі коронавируса. Він передбачає закриття навчальних закладів, заборона масових зібрань (спортивних і культурних) на більш ніж 200 людей, а також обмеження авіасполучення з деякими країнами.