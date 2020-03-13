Про це повідомляє бразильське видання Jornal O Dia.

Уточнюється, що перший тест бразильського лідера дав позитивний результат.

Результати другого стверджувального тесту очікуються 13- березня.

Одночасно наголошується, що 12-го березня коронавірус був виявлений у прес-секретаря президента Бразилії Фабіо Вайнгартена, який відразу ж був ізольований.

Пізніше Бойсонару записував відеозвернення в медичній масці і розповів про те, що пройшов тести на коронавірус.

Також повідомляється, що 7 березня президент Бразилії зустрічався з президентом США Дональдом Трампом. Після цього Трамп неодноразово наголошував, що відчуває себе добре і не буде проходити перевірку на коронавірус.