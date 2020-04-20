Президент Чехії хоче рік не відкривати кордон

Президент Чехії Міклош Земан запропонував не відкривати державний кордон протягом року.

Про це повідомляє чеське видання Ceske Noviny.

На думку Земана, громадянам не слід їздити за кордон влітку, а краще “насолоджуватися красою чеських пейзажів”.

Сам президент заявив, що влітку поїде на відпочинок в Височинський край, що на південному сході Чеської Республіки.

Чеський лідер вважає, що відкриття кордонів призведе до того, що чехи поїдуть в держави з високим рівнем зараження і це може спричинити погіршення епідеміологічної ситуації в країні.

Водночас представники туристичного бізнесу Чехії просять уряд назвати принаймні орієнтовні терміни відкриття державного кордону.

Нагадаємо, що Чеська Республіка закрила кордон 16 березня. В даний момент громадяни можуть тільки із спеціальним пропуском залишити державу.

У Чехії підтверджено 6700 випадків зараження коронавірусом. 186 людей померли від COVID-19.