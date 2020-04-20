Covid-19 Україна

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Президент Чехії хоче рік не відкривати кордон

Президент Чехії Міклош Земан запропонував не відкривати державний кордон протягом року.

Понеділок, 20 квітня 2020, 18:15

Про це повідомляє чеське видання Ceske Noviny.

На думку Земана, громадянам не слід їздити за кордон влітку, а краще “насолоджуватися красою чеських пейзажів”.

Сам президент заявив, що влітку поїде на відпочинок в Височинський край, що на південному сході Чеської Республіки.

Чеський лідер вважає, що відкриття кордонів призведе до того, що чехи поїдуть в держави з високим рівнем зараження і це може спричинити погіршення епідеміологічної ситуації в країні.

Водночас представники туристичного бізнесу Чехії просять уряд назвати принаймні орієнтовні терміни відкриття державного кордону.

Нагадаємо, що Чеська Республіка закрила кордон 16 березня. В даний момент громадяни можуть тільки із спеціальним пропуском залишити державу.

У Чехії підтверджено 6700 випадків зараження коронавірусом. 186 людей померли від COVID-19.

Теги: Коронавірус, Земан, карантин, Чехия

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