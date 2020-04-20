Президент Чехії хоче рік не відкривати кордон

Про це повідомляє чеське видання Ceske Noviny.
На думку Земана, громадянам не слід їздити за кордон влітку, а краще “насолоджуватися красою чеських пейзажів”.
Сам президент заявив, що влітку поїде на відпочинок в Височинський край, що на південному сході Чеської Республіки.
Чеський лідер вважає, що відкриття кордонів призведе до того, що чехи поїдуть в держави з високим рівнем зараження і це може спричинити погіршення епідеміологічної ситуації в країні.
Водночас представники туристичного бізнесу Чехії просять уряд назвати принаймні орієнтовні терміни відкриття державного кордону.
Нагадаємо, що Чеська Республіка закрила кордон 16 березня. В даний момент громадяни можуть тільки із спеціальним пропуском залишити державу.
У Чехії підтверджено 6700 випадків зараження коронавірусом. 186 людей померли від COVID-19.
- Раніше повідомлялося, що у Чеській Республіці добова кількість захворілих на коронавірус COVID-19 зменшується.
- Уряд Чехії оприлюднив план подальшого послаблення карантину в країні в зв’язку з поширенням коронавірусу. Поступове повернення до повсякденного життя займе півтора місяці.