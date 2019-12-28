Президент Чехії Мілош Земан заявив, що думає про скасування візиту до Москви (Російська Федерація), куди його запросили з нагоди 75-річчя з Дня перемоги над нацизмом у Європі.

Про це він сказав в інтерв’ю місцевому виданню Parlamentnilisty.

Напередодні російське міністерство закордонних справ прокоментувало закон, прийнятий в Чехії, про те, щоб визнати 21 серпня днем пам’яті жертв “вторгнення і подальшої окупації” Чехословаччини військами Варшавського договору в 1968 році”. У РФ виступили категорично проти такого формулювання.

Позицію російської сторони в цьому питанні Земан назвав “абсолютною нахабністю”.

“Це, звичайно, абсолютне нахабство. Деякий час тому, я прийняв запрошення президента Путіна відсвяткувати 75-ту річницю перемоги у Другій світовій війні, і зараз я думаю про те, щоб взагалі не їхати туди чи, що ймовірніше, поїхати туди і сказати росіянам: “Що, якби ви перегорнули цю сторінку і перестали б відзначати цю річницю?”, – заявив він.

Нагадаємо, що в цьому році на святкування Дня Перемоги в Москву не приїхав жоден зарубіжний лідер.