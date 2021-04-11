Про це він розповів в інтерв’ю виданню Blesk.

“Я вирішив пересісти на інвалідний візок, тому що не бачу в цьому нічого поганого”, — говорить Земан.

Глава Чехії підтвердив, що стан його ніг є незадовільним.

За словами Земана, на візку він пересувається у своїй заміській резиденції, а також в резиденції у Празькому Граді. Він буде пересуватися на візку і під час офіційних державних заходів. Земан не виключив, що може назавжди залишитися в інвалідному кріслі.

Він додав, що коли на вулиці потепліє, спробує хоч трохи ходити пішки.

Раніше президент Чехії неодноразово скаржився на проблеми зі здоров’ям. Крім невропатії нижніх кінцівок, він також хворіє на діабет.