Президент Чехії Мілош Земан виступив із заявою, в якій сказав, що Служба безпеки та інформації (BIS) країни не має доказів присутності російських агентів в районі села Врбетіце в момент вибухів на складі боєприпасів у жовтні 2014 року.

Про це він заявив в ефірі чеського телеканалу CNN Prima News.

“Необхідно дочекатися підсумків розслідування щодо вибухів у Врбетіце, перш ніж робити висновки, оскільки доказів присутності російських агентів на складі боєприпасів не було у звітах контррозвідки”, – сказав Земан.

Проте він зазначив, що той факт, що BIS не знайшла доказів, не означає, що підозрювані агенти РФ не мають відношення до вибухів.

Як відомо, минулого тижня влада Чехії прийняла рішення вислати з країни 18 російських дипломатів у зв’язку із новими фактами в розслідуванні вибухів, що трапилися на складі боєприпасів у Врбетіце в Моравії в жовтні 2014 року. Тоді загинули двоє людей.

Зазначалося, що всі 18 співробітників посольства РФ у Празі були ідентифіковані як співробітники російських спецслужб – ГРУ і Служби зовнішньої розвідки.

Паралельно поліція Чехії оголосила про розшук двох чоловіків, які 11-16 жовтня 2014 року приїхали у Прагу, а потім в Моравсько-Силезький та Злінський краї. Врбетіце, де сталися вибухи, знаходиться саме в Злінському краї.

Вказані чоловіки використовували російські паспорти на ім’я Олександра Петрова і Руслана Боширова. Судячи з оприлюднених поліцією фото, це ті ж чоловіки, яких звинувачували в отруєнні Скрипалів у Великій Британії у 2018 році (колишнього офіцера російської розвідки Сергія Скрипаля та його дочки Юлії в місті Солсбері).

Розслідувачі Bellingcat раніше ідентифікували “Петрова” і “Боширова” як офіцерів ГРУ РФ Олександра Мішкіна та Анатолія Чепігу.