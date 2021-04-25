Про це він заявив в ефірі чеського телеканалу CNN Prima News.
“Необхідно дочекатися підсумків розслідування щодо вибухів у Врбетіце, перш ніж робити висновки, оскільки доказів присутності російських агентів на складі боєприпасів не було у звітах контррозвідки”, – сказав Земан.
Проте він зазначив, що той факт, що BIS не знайшла доказів, не означає, що підозрювані агенти РФ не мають відношення до вибухів.
Як відомо, минулого тижня влада Чехії прийняла рішення вислати з країни 18 російських дипломатів у зв’язку із новими фактами в розслідуванні вибухів, що трапилися на складі боєприпасів у Врбетіце в Моравії в жовтні 2014 року. Тоді загинули двоє людей.
Зазначалося, що всі 18 співробітників посольства РФ у Празі були ідентифіковані як співробітники російських спецслужб – ГРУ і Служби зовнішньої розвідки.
Паралельно поліція Чехії оголосила про розшук двох чоловіків, які 11-16 жовтня 2014 року приїхали у Прагу, а потім в Моравсько-Силезький та Злінський краї. Врбетіце, де сталися вибухи, знаходиться саме в Злінському краї.
Вказані чоловіки використовували російські паспорти на ім’я Олександра Петрова і Руслана Боширова. Судячи з оприлюднених поліцією фото, це ті ж чоловіки, яких звинувачували в отруєнні Скрипалів у Великій Британії у 2018 році (колишнього офіцера російської розвідки Сергія Скрипаля та його дочки Юлії в місті Солсбері).
Розслідувачі Bellingcat раніше ідентифікували “Петрова” і “Боширова” як офіцерів ГРУ РФ Олександра Мішкіна та Анатолія Чепігу.
- Росія оголосила 20 співробітників посольства Чехії персонами нон грата після рішення чеського МЗС вислати 18 російських дипломатів.
- Депутати нижньої палати парламенту Чехії прийняли постанову з закликом до уряду вимагати від Росії виплатити компенсацію за шкоду після вибуху у Врбетіце в 2014 році.
- Уряд Словаччини вирішив вислати з країни трьох російських дипломатів у відповідь на організацію РФ вибухів у Чехії.
- Також Литва, Латвія й Естонія оголосили, що вирішили вислати російських дипломатів на знак солідарності з Чехією.