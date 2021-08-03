Про це розповідають #Букви.

Михайло Бродський назвав Шевченка “г*ндоном”.

“Звичайно Шевченко Андрій має право хотіти 3 млн доларів, але я думаю, що він г*ндон”, – написав Бродський на своїй сторінці у Facebook.

У коментарях Бродському написали, що Шевченко цілком має право вибирати місце роботи. А ще, що ці гроші “не йому особисто, а на весь штаб, бо штаб дорогий та кваліфікований”.

1 серпня Андрій Шевченко — головний тренер національної збірної команди України з футболу, якою керує Українська асоціація футболу, — заявив про закінчення контракту і подякував команді.

Стосовно продовження контракту із Шевченком до 31 грудня 2022 року президент Української асоціації футболу Андрій Павелко заявляв у червні 2020 року.

Як відомо, Андрій Шевченко вивів Україну до чвертьфіналу “Євро-2020”. Україна потрапила туди вперше в історії, здобувши перемогу в драматичному матчі проти збірної Швеції.

Наприкінці матчу між збірними Швеції та України гравець нашої національної збірної Артем Довбик забив переможний гол у ворота супротивника, побивши рекорд Мішеля Платіні. Гол у ворота шведів Довбик забив на 120 хв 37 сек. Це найпізніший переможний м’яч в історії.

Українець Олександр Зінченко отримав нагороду як найкращий гравець матчу між збірними України та Швеції. А гравець збірної України Андрій Ярмоленко увійшов до ТОП-5 найкращих гравців на Євро-2020.