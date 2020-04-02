Президент Філіппін Родріго Дутерте дозволив поліції і військовим стріляти по порушниках обмежень, введених через пандемію, особливо якщо ті влаштують безлади або перешкоджатимуть роботі з роздачі їжі.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

“Мої накази поліції, військовим і місцевим чиновникам: якщо починаються хвилювання, якщо вони будуть відбиватися і якщо виникне загроза вашому життю, можете їх застрелити”, – заявив Дутерте в телезверненні до нації.

Він пояснив, що це в тому числі стосується тих, хто був відправлений на карантин, але не бажає його дотримуватися.

Дутерте також застеріг ліві угруповання від організації голодних бунтів.

Глава національної поліції сказав, що президент у своїй промові “продемонстрував серйозність своїх слів в тому, що стосується громадського порядку”, і запевнив, що силовики ні в кого стріляти не будуть.

Уряд Філіппін з середини березня ввів карантин на місяць на острові Лусон. Всього в країні на 2 квітня було 2 633 випадків зараження коронавірусом і 107 летальних випадків.