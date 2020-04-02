Про це повідомляє агентство Bloomberg.
“Мої накази поліції, військовим і місцевим чиновникам: якщо починаються хвилювання, якщо вони будуть відбиватися і якщо виникне загроза вашому життю, можете їх застрелити”, – заявив Дутерте в телезверненні до нації.
Він пояснив, що це в тому числі стосується тих, хто був відправлений на карантин, але не бажає його дотримуватися.
Дутерте також застеріг ліві угруповання від організації голодних бунтів.
Глава національної поліції сказав, що президент у своїй промові “продемонстрував серйозність своїх слів в тому, що стосується громадського порядку”, і запевнив, що силовики ні в кого стріляти не будуть.
Уряд Філіппін з середини березня ввів карантин на місяць на острові Лусон. Всього в країні на 2 квітня було 2 633 випадків зараження коронавірусом і 107 летальних випадків.
- З 20 березня десятки тисяч військовослужбовців Національної гвардії США залучені в різних напрямках з метою подолання пандемії коронавируса на території країни.
- У країні гострий дефіцит засобів індивідуального захисту через спалах COVID-19. Влада пояснює те, що трапилося тим, що “ніхто не знав, що буде пандемія”.