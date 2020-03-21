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20 березня

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Президентка Грузії оголосила надзвичайний стан

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі офіційно оголосила надзвичайний стан на території всієї країни.

Субота, 21 березня 2020, 17:51

Про це повідомила пресслужба президента Грузії.

“На підставі подання прем’єр-міністра Грузії відповідно до статті 71 Конституції та статтею 2 Закону про надзвичайний стан я видаю указ, відповідно до якого ряд прав, закріплених в Конституції Грузії, буде обмежений”, – заявила Зурабішвілі.

Надзвичайний стан буде діяти з 21 березня до 21 квітня.

Варто зазначити, що загальна кількість випадків зараження коронавірусом в Грузії досягла 48 осіб.

Перший випадок зараження вірусом був виявлений 26 лютого у громадянина Грузії, який в’їхав в країну з Ірану через Азербайджан. Днями медики заявили про одужання цього пацієнта. Його вже виписали з лікарні.

Станом на ранок 21 березня, в режимі карантину в Грузії знаходиться близько 2 тисяч осіб, а в стаціонарах під наглядом лікарів – близько 300.

Теги: Грузія, коронавірус, надзвичайний стан

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