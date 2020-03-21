Президентка Грузії оголосила надзвичайний стан

Про це повідомила пресслужба президента Грузії.
“На підставі подання прем’єр-міністра Грузії відповідно до статті 71 Конституції та статтею 2 Закону про надзвичайний стан я видаю указ, відповідно до якого ряд прав, закріплених в Конституції Грузії, буде обмежений”, – заявила Зурабішвілі.
Надзвичайний стан буде діяти з 21 березня до 21 квітня.
Варто зазначити, що загальна кількість випадків зараження коронавірусом в Грузії досягла 48 осіб.
Перший випадок зараження вірусом був виявлений 26 лютого у громадянина Грузії, який в’їхав в країну з Ірану через Азербайджан. Днями медики заявили про одужання цього пацієнта. Його вже виписали з лікарні.
Станом на ранок 21 березня, в режимі карантину в Грузії знаходиться близько 2 тисяч осіб, а в стаціонарах під наглядом лікарів – близько 300.
- З 12 березня по 3 квітня через поширення коронавірусу ввели карантин. З 17 березня в Україні введені жорсткі правила карантину з метою запобігання поширенню вірусу COVID-19. #Букви зібрали всі зміни в законодавстві в одному тексті — як буде працювати транспорт, що зміниться в діяльності громадських закладів, податках і виплатах і як каратимуть за порушення карантину.
- 20 березня у зв’язку з поширенням коронавірусу COVID-19 Уряд затвердив введення режиму в Києві, а також Дніпропетровській та Івано-Франківській областях.
- Також рішення про введення режиму НС прийняли місцеві органи самоврядування Радомишлі (Житомирська область) та Київській області.