Про це повідомляє видання “Грузія онлайн”.

Як зазначила Саломе Зурабішвілі, Грузія “застрягла” в технічних форматах, і нічого не змінюється.

“Зараз ми дуже добре бачимо на прикладі справи навколо доктора Важі Гапріндашвілі, наскільки безрезультатні ці технічні формати, оскільки ясно, що бюрократи не приймають політичні рішення, які ми очікуємо. Ми застрягли в цих технічних форматах, які продовжуємо вести, однак нічого не змінюється. З найпершого дня я зажадала попрацювати над тим, щоб надати та повернути “женевському формату” політичний масштаб, тому що Женева починалася як політичний рівень, а потім опустилася до нинішнього технічного рівня. Друге — потрібно працювати з нашими партнерами, міжнародною спільнотою, щоб вони згадували нас на всіх етапах своїх конфліктів різного роду з Росією. Наприклад, я неодноразово нагадувала президенту Франції про необхідність згадати питання Грузії та наш конфлікт, окуповані території, на зустрічі в “нормандському форматі”. До речі, Франція вперше дуже сильно сприйняла цю проблему в нашому двосторонньому форматі, у форматі “діалогу Амілахварі”, і підкреслено зазначила окуповані території в тих термінах, які раніше для Франції не були притаманні”, – сказала вона.

При цьому, за її словами, все у світі змінюється, а Грузія реально не використовує всі дипломатичні ресурси, коли як Україна готова використовувати всі наявні ресурси.

“Ми повинні або використовувати всі засоби, або повинні залишити так, як є на сьогодні. “Наприклад, якщо з’явиться така можливість, то це може бути на зразок “нормандського формату”, в якому Грузія була б представлена ​​разом зі своїми партнерами, оскільки нам не під силу вести переговори в поодинці. Для того, щоб переговори були ефективними, сторони не повинні бути в нерівній ситуації, в якій ми в іншому випадку опинимося. нам потрібна ця підтримка. Тому й Україна бере участь в такому форматі, а не входить на прямі відносини. у майбутньому може настати час, коли з’явиться необхідність у прямих відносинах, але нам потрібно почати, і було б добре, якщо у нас з’явиться така можливість. Знову ж таки, я думаю, що ми повинні шукати будь-яку можливість для вирішення ситуації”, – сказала Зурабішвілі.

При цьому, на думку президента Грузії, “женевський формат”, діалог “Абашидзе-Карасіна” та інші формати потрібні, оскільки інших на сьогодні немає.

Тоді виникає питання: невже уряд нічого не може зробити для розв’язання цієї проблеми? Зі свого досвіду, з життєвого досвіду я знаю тільки два способи розв’язання питання — або війна, або дипломатія. Третього шляху ніхто не винаходив. Ми ж йдемо третім шляхом, просячи наших друзів використовувати їх дипломатичні можливості для нашої користі”, – вважає Зурабішвілі.

Вона вважає, що, для Грузії був би корисний формат, на зразок “нормандського”.

Нагадаємо, що в ніч з 7 на 8 серпня 2008 року російські військові увійшли до Грузії після спроби Тбілісі відновити контроль над самопроголошеною республікою Південна Осетія та Абхазія.

Внаслідок 5-денної війни, Росія визнала незалежність двох грузинських регіонів — Абхазії й Південної Осетії та ввела додаткові війська та озброєння на свої військові бази на цих територіях.

Всі держави світу — за винятком Росії, Венесуели, Нікарагуа і Науру — визнають ці регіони територією Грузії, окупованою Росією.

За офіційними даними грузинської влади, внаслідок подій 2008 р загинули більше ніж 400 осіб., понад 2 тис. були поранені.