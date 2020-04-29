Таку заяву було опубліковано на офіційному сайті президента Грузії.
Зурабівшілі підкреслює, що Україна і Грузія є близькими стратегічними партнерами, яких пов’язує багатовікова дружба, повага, спільні інтереси і прагнення.
“Як голова держави, я добре знаю, що втручання у внутрішні справи і політику іншої держави неприпустимо в міжнародних відносинах. Однак також є неприйнятним і незрозумілим з боку українського уряду вибрати громадського діяча, злочинна діяльність якого визнана не тільки в суді Грузії, але і в відповідному рішенню Європейського суду з прав людини. Не кажучи вже про те, що його звинувачують в тяжких корупційних злочинах”, – сказано в заяві.
Також президент Грузії додала, що ситуацією, що склалася, стурбовані ті, хто піклуватися про майбутнє україно-грузинської стратегічної дружби.
“Серед них я особисто – президент Грузії, і зі мною – більшість суспільства. Тільки ті, хто хоче розірвати непохитну дружбу між Грузією і Україною, можуть бажати такого розвитку подій”, – йдеться в заяві.
Про те, що влада хоче призначити колишнього президента Грузії віце-прем’єром з реформ в Уряді Дениса Шмигаля, стало відомо 22 квітня.
Саакашвілі стверджував, що президент Володимир Зеленський запропонував йому стати переговірником із Міжнародним валютним фондом (МВФ).
Саакашвілі розраховував, що вже у цей четвер, 30 квітня, Верховна Рада проголосує за його призначення віце-прем’єр-міністром України.
- Давид Арахамія раніше повідомляв, що фракції “Слуги народу” не вистачить голосів, щоб затвердити призначення Міхеїла Саакашвілі на посаду віце-прем’єр-міністра України.
- Голова Верховної Ради Дмитро Разумков не впевнений, чи підтримає він призначення Міхеїла Саакашвілі в Уряд.
- Після появи інформації про можливе призначення Міхеїла Саакашвілі в Уряд #Букви зібрали інформацію, чим він відомий.