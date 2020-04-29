Таку заяву було опубліковано на офіційному сайті президента Грузії.

Зурабівшілі підкреслює, що Україна і Грузія є близькими стратегічними партнерами, яких пов’язує багатовікова дружба, повага, спільні інтереси і прагнення.

“Як голова держави, я добре знаю, що втручання у внутрішні справи і політику іншої держави неприпустимо в міжнародних відносинах. Однак також є неприйнятним і незрозумілим з боку українського уряду вибрати громадського діяча, злочинна діяльність якого визнана не тільки в суді Грузії, але і в відповідному рішенню Європейського суду з прав людини. Не кажучи вже про те, що його звинувачують в тяжких корупційних злочинах”, – сказано в заяві.

Також президент Грузії додала, що ситуацією, що склалася, стурбовані ті, хто піклуватися про майбутнє україно-грузинської стратегічної дружби.

“Серед них я особисто – президент Грузії, і зі мною – більшість суспільства. Тільки ті, хто хоче розірвати непохитну дружбу між Грузією і Україною, можуть бажати такого розвитку подій”, – йдеться в заяві.

Про те, що влада хоче призначити колишнього президента Грузії віце-прем’єром з реформ в Уряді Дениса Шмигаля, стало відомо 22 квітня.

Саакашвілі стверджував, що президент Володимир Зеленський запропонував йому стати переговірником із Міжнародним валютним фондом (МВФ).

Саакашвілі розраховував, що вже у цей четвер, 30 квітня, Верховна Рада проголосує за його призначення віце-прем’єр-міністром України.