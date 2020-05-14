Президент криворізького хокейного клубу "Кривбас" Олександр Шевченко висловив думку, що нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський міг би скласти конкуренцію меру Києва Віталію Кличку на місцевих виборах.

Про політичні перспективи політиків він вирішив поміркувати на своїй сторінці в Facebook.

Шевченко вважає, що нардепи від “СН” Микола Тищенко та Олександр Ткаченко не зможуть позмагатися з Кличком, на відміну від Дубінського.

“Дивно, що в Офісі президента не розуміють, що єдиний, хто може скласти конкуренцію Кличку – це Дубінський. Чому я так вважаю? 1. Кличко має стабільне ядро, і щоб він не зробив, вони все одно за нього проголосують. Тищенко або Ткаченко – не зможуть набрати більше 15 %. 2. У Дубінського є унікальна можливість мобілізувати молодь, яка ніколи не ходить на вибори і якій набрид нинішній стан речей у Києві”, – написав він.

У коментарях деякі користувачі Мережі написали, що у Дубінського немає шансів на перемогу. Інші висловили думку, що нардеп не підходить на посаду столичного градоначальника. Ще дехто вирішив, що даний Facebook-пост – жарт.

Як відомо, раніше мер Києва Віталій Кличко відзначав, що президент України Володимир Зеленський планує призначити на посаду голови КМДА “свою людину”. У ЗМІ тим часом з’явилася інформація про можливе призначення ексгендиректора телеканалу “1+1” Олександра Ткаченка на посаду голови Київської міської державної адміністрації. Сам Ткаченко допускав, що може зайняти крісло очільника КМДА замість Віталія Кличка.

Згодом таку можливість підтверджував і Володимир Зеленський. Але далі заяв справа не пішла.

Днями ж народний депутат від “Слуги народу” Микола Тищенко заявив в інтерв’ю “Українській правді”, що не проти балотуватися в мери Києва, якщо партія висуне його кандидатом.

ДОВІДКА. “Кривбас” – хокейний клуб, який базується в Кривому Розі, рідному місті президента Володимира Зеленського. Клуб був заснований у 2016 році з ініціативи підприємця Олександра Шевченка.