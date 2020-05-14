Про політичні перспективи політиків він вирішив поміркувати на своїй сторінці в Facebook.
Шевченко вважає, що нардепи від “СН” Микола Тищенко та Олександр Ткаченко не зможуть позмагатися з Кличком, на відміну від Дубінського.
“Дивно, що в Офісі президента не розуміють, що єдиний, хто може скласти конкуренцію Кличку – це Дубінський. Чому я так вважаю? 1. Кличко має стабільне ядро, і щоб він не зробив, вони все одно за нього проголосують. Тищенко або Ткаченко – не зможуть набрати більше 15 %. 2. У Дубінського є унікальна можливість мобілізувати молодь, яка ніколи не ходить на вибори і якій набрид нинішній стан речей у Києві”, – написав він.
У коментарях деякі користувачі Мережі написали, що у Дубінського немає шансів на перемогу. Інші висловили думку, що нардеп не підходить на посаду столичного градоначальника. Ще дехто вирішив, що даний Facebook-пост – жарт.
Як відомо, раніше мер Києва Віталій Кличко відзначав, що президент України Володимир Зеленський планує призначити на посаду голови КМДА “свою людину”. У ЗМІ тим часом з’явилася інформація про можливе призначення ексгендиректора телеканалу “1+1” Олександра Ткаченка на посаду голови Київської міської державної адміністрації. Сам Ткаченко допускав, що може зайняти крісло очільника КМДА замість Віталія Кличка.
Згодом таку можливість підтверджував і Володимир Зеленський. Але далі заяв справа не пішла.
Днями ж народний депутат від “Слуги народу” Микола Тищенко заявив в інтерв’ю “Українській правді”, що не проти балотуватися в мери Києва, якщо партія висуне його кандидатом.
ДОВІДКА. “Кривбас” – хокейний клуб, який базується в Кривому Розі, рідному місті президента Володимира Зеленського. Клуб був заснований у 2016 році з ініціативи підприємця Олександра Шевченка.
- У листопаді минулого року повідомлялося, що 25% киян мають намір проголосувати на виборах мера Києва за чинного міського голову Віталія Кличка. І лише 7% респондентів віддали б голоси за нардепа від “Слуги народу” Олександра Ткаченка. Про це йшлося у результатах опитування, проведеного центром “Соціальний моніторинг”.